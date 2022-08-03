İngiliz oyuncu Dev Patel bıçaklı saldırıyı ayırmaya çalıştı

OSCAR ADAYLIĞI KAZANDI

Altın Küre ve Oscar'da pek çok adaylık kazanan "Slumdog Millionaire" filminde Jamal Malik adında müslüman bir çocuğu oynayan Patel, Hollywood sinemasına hızlı bir giriş yaptı. Oyuncu, 2017 yılında "Lion" filmindeki performansıyla Oscar Ödülleri'nde "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" adaylığı kazandı.