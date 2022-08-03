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İngiliz oyuncu Dev Patel bıçaklı saldırıyı ayırmaya çalıştı

Haberler - ntv.com.tr | 03.08.2022 - 10:00 - Son Güncelleme : 03.08.2022 - 10:06

“Slumdog Millionaire” (Milyoner) filmiyle yıldızı paylayan Hint asıllı İngiliz oyuncu Dev Patel, Avusturalya’da bıçaklı bir saldırıya şahit oldu.

İngiliz oyuncu Dev Patel bıçaklı saldırıyı ayırmaya çalıştı - 1

“Lion”, “Milyoner” ve "Yeşil Şövalye" gibi yapımlarla bilinen İngiliz oyuncu Dev Patel, Avusturalya’da bıçak bir saldırıya yakından şahit oldu.

İngiliz oyuncu Dev Patel bıçaklı saldırıyı ayırmaya çalıştı - 2

Güney Avusturalya Polis departmanının açıklamasına göre, bir kadın ve erkek sokakta kavga etmeye başladı. 

İngiliz oyuncu Dev Patel bıçaklı saldırıyı ayırmaya çalıştı - 3

Etraftakiler çiftin kavgasını ayırmaya çalışsa da kadın, erkeği göğsünden bıçakladı.

İngiliz oyuncu Dev Patel bıçaklı saldırıyı ayırmaya çalıştı - 4

KAVGAYI AYIRMAYA ÇALIŞTI

32 yaşındaki oyuncu ve arkadaşlarının bu olaya tamamen şahit olduğu biliniyor. CNN’e verilen açıklamada Patel’in kavgayı ayırmak için çabaladığı belirtildi.

İngiliz oyuncu Dev Patel bıçaklı saldırıyı ayırmaya çalıştı - 5

New York Post’un haberine göre, olay yerinde bıçaklanan adamın hayati bir tehlikesi olmadığı, kadının ise bıçaklı saldırıdan gözaltına alındığı biliniyor.

İngiliz oyuncu Dev Patel bıçaklı saldırıyı ayırmaya çalıştı - 6

OSCAR ADAYLIĞI KAZANDI

Altın Küre ve Oscar'da pek çok adaylık kazanan "Slumdog Millionaire" filminde Jamal Malik adında müslüman bir çocuğu oynayan Patel, sinemasına hızlı bir giriş yaptı. Oyuncu, 2017 yılında "Lion" filmindeki performansıyla Oscar Ödülleri'nde "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" adaylığı kazandı.

N-LIFE HABERLERİ

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