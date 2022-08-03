İngiliz oyuncu Dev Patel bıçaklı saldırıyı ayırmaya çalıştı

Haberler - ntv.com.tr | 03.08.2022 - 10:00 - Son Güncelleme : 03.08.2022 - 10:06
“Lion”, “Milyoner” ve "Yeşil Şövalye" gibi yapımlarla bilinen İngiliz oyuncu Dev Patel, Avusturalya’da bıçak bir saldırıya yakından şahit oldu.
Güney Avusturalya Polis departmanının açıklamasına göre, bir kadın ve erkek sokakta kavga etmeye başladı.
Etraftakiler çiftin kavgasını ayırmaya çalışsa da kadın, erkeği göğsünden bıçakladı.
32 yaşındaki oyuncu ve arkadaşlarının bu olaya tamamen şahit olduğu biliniyor. CNN’e verilen açıklamada Patel’in kavgayı ayırmak için çabaladığı belirtildi.
New York Post’un haberine göre, olay yerinde bıçaklanan adamın hayati bir tehlikesi olmadığı, kadının ise bıçaklı saldırıdan gözaltına alındığı biliniyor.
Altın Küre ve Oscar'da pek çok adaylık kazanan "Slumdog Millionaire" filminde Jamal Malik adında müslüman bir çocuğu oynayan Patel, Hollywood sinemasına hızlı bir giriş yaptı. Oyuncu, 2017 yılında "Lion" filmindeki performansıyla Oscar Ödülleri'nde "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" adaylığı kazandı.