İngiliz oyuncu Julian Sands dağda kayboldu

Geçtiğimiz cuma günü ABD'nin Kalifornia eyaletinde San Gabriel Dağları'nda yürüyüşe çıkan bir kişinin kaybolduğu ihbarı verilmişti.
O günden beri kayıp yürüyüşçüyü arayan arama kurtarma ekipleri, kaybolduğu ihbar edilen kişinin İngiliz oyuncu Julian Sands olduğunu ortaya çıkardı.
Yetkililer, hava koşulları izin verdiği müddetçe helikopterler ve insansız hava araçlarıyla 65 yaşındaki oyuncuyu aramaya devam edeceklerini açıkladı. Kalifornia’da yaşanan ağır kış koşullarının arama kurtarma çalışmalarını zorlaştırdığı biliniyor.
San Bernardino İlçesi şerifinin sözcüsü Gloria Huerta, Sands'in cuma günü dağdaki bir patikada kaybolduğunu açıkladı. Daha önce aynı bölgede yürüyüş yapan 2 kişinin de hayatını kaybettiği paylaşıldı.
2020 yılında The Guardian'a röportaj veren oyuncu, onu en çok mutlu eden şeyin “soğuk bir sabah dağın zirvesine yakın olmak” olduğunu söylemişti.