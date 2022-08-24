İngiliz oyuncu Tom Hardy Jiu-Jitsu'da altın madalya kazandı

Haberler - ntv.com.tr | 24.08.2022 - 07:32 - Son Güncelleme : 24.08.2022 - 07:38
Venom serisi, Mad Max: Fury Road ve Kara Şövalye Yükseliyor gibi yapımlarla tanınan ünlü İngiliz oyuncu Tom Hardy katıldığı Jiu-Jitsu müsabakasında altın madalya kazandı.
REORG Open Jiu-Jitsu Şampiyonluğu’nda savaş gazisi Danny Appleton ile karşı karşıya gelen oyuncu, iki altın madalya ile ayrıldı.
Appleton, Hardy’nin beklediğinden daha güçlü olduğunu söyledi.
Oyuncu karşısında pes etmekten başka şansı olmadığını belirten Appleton, karşısındakinin ünlü bir oyuncu olduğunu sonradan anladığını dile getirdi.
44 yaşındaki oyuncu 2011 yapımı Warrior filmi için Jiu-Jitsu öğrenmeye başlamıştı. Ayrıca son dönemde başrolünde yer aldığı Venom filmi için de çeşitli dövüş sanatlarını öğrendiği biliniyor.
Oyuncu sosyal medya hesabından da sık sık yaptığı idmanları paylaşıyor.
Bir çeşit dövüş sanatı olan Jiu-Jitsu, rakibi yakalama ve yerde mücadeleye odaklanıyor. 'Narin sanat' (arte suave) anlamına gelen jiu-jitsu, silah kullanılmadan yapılan savunma sporları arasındadır.
Hardy, yakın zamanda yapılan bir anket sonucunda Amerikalılar tarafından 'en zor anlaşılan oyuncu' unvanının sahibi oldu.
The Wrap’in yaptığı bir araştırmaya katılan Amerikalılar, oyuncuyu anlamakta zorlandıklarını ve altyazılı bir şekilde filmlerini izlediklerini belirtti.
1200 kişinin katıldığı araştırma, Z kuşağının %72’sinin altyazılı bir şekilde Hardy yapımlarını izlemeyi tercih ettiğini ortaya koydu. Kara Şövalye Yükseliyor ve Dunkirk filmlerinde rol gereği maske takan Hardy’nin daha önce de anlaşılamadığı dile getirilmişti.
Sony Pictures’ın CinemaCon’da müjdesini verdiği Venom 3 filmiyle ilgili ilk paylaşım, başrol oyuncusu Tom Hardy’den geldi. İngiliz oyuncu, sosyal medya hesabından filmin senaryosunun görselini paylaşmıştı. Filmin senaryosunu Kelly Marcel kaleme alırken hikayesini Venom: Let There Be Carnage filminde olduğu gibi Hardy ve Marcel birlikte yazdı.
Hardy’nin Eddie Brock karakteriyle döneceği Venom 3 filminin konusu ise henüz açıklanmadı. Serinin ilk filmleri Venom ve Venom: Let There Be Carnage, eleştirmenlerden karışık yorumlar almıştı. Seyirciyle buluşan ilk iki film, küresel gişede toplamda 1.4 milyar dolar hasılat elde etmişti.