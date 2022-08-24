İngiliz oyuncu Tom Hardy Jiu-Jitsu'da altın madalya kazandı

ANLAMAK İÇİN ALTYAZILI İZLİYORLAR

The Wrap’in yaptığı bir araştırmaya katılan Amerikalılar, oyuncuyu anlamakta zorlandıklarını ve altyazılı bir şekilde filmlerini izlediklerini belirtti.

1200 kişinin katıldığı araştırma, Z kuşağının %72’sinin altyazılı bir şekilde Hardy yapımlarını izlemeyi tercih ettiğini ortaya koydu. Kara Şövalye Yükseliyor ve Dunkirk filmlerinde rol gereği maske takan Hardy’nin daha önce de anlaşılamadığı dile getirilmişti.