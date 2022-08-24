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İngiliz oyuncu Tom Hardy Jiu-Jitsu'da altın madalya kazandı

Haberler - ntv.com.tr | 24.08.2022 - 07:32 - Son Güncelleme : 24.08.2022 - 07:38

20 yıllık kariyeri boyunca birbirinden başarılı pek çok yapıma imza atan İngiliz oyuncu Tom Hardy dövüş sporu Jiu-Jitsu’da altın madalya sahibi oldu.

İngiliz oyuncu Tom Hardy Jiu-Jitsu'da altın madalya kazandı - 1

Venom serisi, Mad Max: Fury Road ve Kara Şövalye Yükseliyor gibi yapımlarla tanınan ünlü İngiliz oyuncu Tom Hardy katıldığı Jiu-Jitsu müsabakasında altın madalya kazandı.

İngiliz oyuncu Tom Hardy Jiu-Jitsu'da altın madalya kazandı - 2

REORG Open Jiu-Jitsu Şampiyonluğu’nda savaş gazisi Danny Appleton ile karşı karşıya gelen oyuncu, iki altın madalya ile ayrıldı.

İngiliz oyuncu Tom Hardy Jiu-Jitsu'da altın madalya kazandı - 3

Appleton, Hardy’nin beklediğinden daha güçlü olduğunu söyledi.

İngiliz oyuncu Tom Hardy Jiu-Jitsu'da altın madalya kazandı - 4

OYUNCU OLDUĞUNU BİLMİYORDU

Oyuncu karşısında pes etmekten başka şansı olmadığını belirten Appleton, karşısındakinin ünlü bir oyuncu olduğunu sonradan anladığını dile getirdi.

İngiliz oyuncu Tom Hardy Jiu-Jitsu'da altın madalya kazandı - 5

ROLLERİ İÇİN ÖĞRENMEYE BAŞLADI

44 yaşındaki oyuncu 2011 yapımı Warrior filmi için Jiu-Jitsu öğrenmeye başlamıştı. Ayrıca son dönemde başrolünde yer aldığı Venom filmi için de çeşitli dövüş sanatlarını öğrendiği biliniyor.

İngiliz oyuncu Tom Hardy Jiu-Jitsu'da altın madalya kazandı - 6

Oyuncu sosyal medya hesabından da sık sık yaptığı idmanları paylaşıyor.

İngiliz oyuncu Tom Hardy Jiu-Jitsu'da altın madalya kazandı - 7

JIU-JITSU NEDİR?

Bir çeşit dövüş sanatı olan Jiu-Jitsu, rakibi yakalama ve yerde mücadeleye odaklanıyor. 'Narin sanat' (arte suave) anlamına gelen jiu-jitsu, silah kullanılmadan yapılan savunma sporları arasındadır.

İngiliz oyuncu Tom Hardy Jiu-Jitsu'da altın madalya kazandı - 8

EN ZOR ANLAŞILAN OYUNCU SEÇİLDİ

Hardy, yakın zamanda yapılan bir anket sonucunda Amerikalılar tarafından 'en zor anlaşılan oyuncu' unvanının sahibi oldu.

İngiliz oyuncu Tom Hardy Jiu-Jitsu'da altın madalya kazandı - 9

ANLAMAK İÇİN ALTYAZILI İZLİYORLAR

The Wrap’in yaptığı bir araştırmaya katılan Amerikalılar, oyuncuyu anlamakta zorlandıklarını ve altyazılı bir şekilde filmlerini izlediklerini belirtti. 

1200 kişinin katıldığı araştırma, Z kuşağının %72’sinin altyazılı bir şekilde Hardy yapımlarını izlemeyi tercih ettiğini ortaya koydu. Kara Şövalye Yükseliyor ve Dunkirk filmlerinde rol gereği maske takan Hardy’nin daha önce de anlaşılamadığı dile getirilmişti.

İngiliz oyuncu Tom Hardy Jiu-Jitsu'da altın madalya kazandı - 10

VENOM İÇİN HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Sony Pictures’ın CinemaCon’da müjdesini verdiği Venom 3 filmiyle ilgili ilk paylaşım, başrol oyuncusu Tom Hardyden geldi. İngiliz oyuncu, sosyal medya hesabından filmin senaryosunun görselini paylaşmıştı. Filmin senaryosunu Kelly Marcel kaleme alırken hikayesini Venom: Let There Be Carnage filminde olduğu gibi Hardy ve Marcel birlikte yazdı.

İngiliz oyuncu Tom Hardy Jiu-Jitsu'da altın madalya kazandı - 11

KONUSU AÇIKLANMADI

Hardy’nin Eddie Brock karakteriyle döneceği Venom 3 filminin konusu ise henüz açıklanmadı. Serinin ilk filmleri Venom ve Venom: Let There Be Carnage, eleştirmenlerden karışık yorumlar almıştı. Seyirciyle buluşan ilk iki film, küresel gişede toplamda 1.4 milyar dolar hasılat elde etmişti.

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