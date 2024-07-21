İngiliz şarkıcı Jessie J hastalığını açıkladı

"BEBEK SAHİBİ OLMAK HASTALIĞIMI ÇOK DAHA FAZLA AÇIĞA ÇIKARDI"

Şarkıcı anne olduktan sonra, anneliğin bazı koşulları "çok daha fazla açığa çıkardığını" ve kendisine konulan teşhisin onu "tüm hayatını yeniden düşünmeye" ittiğini söyledi.

Yıldız sosyal medya hesabında "Merhaba. Yaklaşık üç ay önce bana DEHB ve OKB tanısı konuldu. İnsanlara anlattığımda aldığım tepkilerin çoğu şuydu: 'Evet, yani bunu biliyorduk' (ki eminim bazılarınız şu anda bunu yapıyordur) ve elbette bir dereceye kadar biliyordum ama bebek sahibi olmak hastalığımı çok daha fazla açığa çıkardı, bu da bir bakıma rahatlatıcıydı çünkü bunu bilmek, daha az ağır ve korkutucu hissettiriyordu" dedi.