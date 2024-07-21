İngiliz şarkıcı Jessie J hastalığını açıkladı

Özel hayatını gizli tutmasıyla tanınan Jessie J geçtiğimiz yıl anne olmanın sevincini yaşamıştı. Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabında hastalığını açıkladı.

İngiliz şarkıcı Jessie J hastalığını açıkladı - 1

İngiliz şarkıcı Jessie J, kendisine OKB (Obsesif Kompulsif Bozukluk) ve DEHB (Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu) teşhisi konulduğunu açıkladı.

"Price Tag" ,"Flashlight" ve "Bang Bang" gibi şarkılarla tanınan 36 yaşındaki müzisyen, geçtiğimiz yıl Sky Safir Cornish Colman adında bir erkek çocuğu sahibi olmuştu.

N-LIFE HABERLERİ

İngiliz şarkıcı Jessie J hastalığını açıkladı - 2

"BEBEK SAHİBİ OLMAK HASTALIĞIMI ÇOK DAHA FAZLA AÇIĞA ÇIKARDI"

Şarkıcı anne olduktan sonra, anneliğin bazı koşulları "çok daha fazla açığa çıkardığını" ve kendisine konulan teşhisin onu "tüm hayatını yeniden düşünmeye" ittiğini söyledi.

Yıldız sosyal medya hesabında "Merhaba. Yaklaşık üç ay önce bana DEHB ve OKB tanısı konuldu. İnsanlara anlattığımda aldığım tepkilerin çoğu şuydu: 'Evet, yani bunu biliyorduk' (ki eminim bazılarınız şu anda bunu yapıyordur) ve elbette bir dereceye kadar biliyordum ama bebek sahibi olmak hastalığımı çok daha fazla açığa çıkardı, bu da bir bakıma rahatlatıcıydı çünkü bunu bilmek, daha az ağır ve korkutucu hissettiriyordu" dedi.

İngiliz şarkıcı Jessie J hastalığını açıkladı - 3

Tam adı Jessica Cornish olan şarkıcı şunları söyledi:

"Hayatınız boyunca biraz farklı olduğunuzu ve bazı şeyleri farklı hissettiğinizi bilmek ve sonunda bir gün, hiç beklemediğiniz bir anda, birisinin bunun nedenini gerçekten açıklaması ve bunu önleyemeyeceğinizi bilmek çok tuhaf."

Yıldız, kendisine konulan teşhislerin hayatı konusunda ona yeni bir bakış açısı kazandırdığını söyledi.

İngiliz şarkıcı Jessie J hastalığını açıkladı - 4

Jessie J, teşhislerinin "kendisini daha da çok sevmesine neden olduğunu" belirterek, "spor ayakkabılarını diş fırçasıyla temizleyen" 11 yaşındaki haline sarılmak istediğini dile getirdi. Müzisyen, Chanan Safir Colman'la ilk çocuğunu Haziran 2023'te kucağına aldı.

DEHB (Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu) insanların davranışlarını etkileyen, genellikle konsantrasyon ve odaklanma konusunda zorluk yaşamalarına veya dürtüsel hareket etmelerine neden olan bir durumdur; ancak semptomlar kişiden kişiye farklılık gösterebilir.

OKB'si (Obsesif Kompulsif Bozukluk) olan kişiler, sıkıntı ve kaygıya neden olabilecek takıntılı düşünceler ve kompulsif davranışlar geliştirme eğilimindedir.

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