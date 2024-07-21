İngiliz şarkıcı Jessie J hastalığını açıkladı
Özel hayatını gizli tutmasıyla tanınan Jessie J geçtiğimiz yıl anne olmanın sevincini yaşamıştı. Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabında hastalığını açıkladı.
İngiliz şarkıcı Jessie J, kendisine OKB (Obsesif Kompulsif Bozukluk) ve DEHB (Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu) teşhisi konulduğunu açıkladı.
"Price Tag" ,"Flashlight" ve "Bang Bang" gibi şarkılarla tanınan 36 yaşındaki müzisyen, geçtiğimiz yıl Sky Safir Cornish Colman adında bir erkek çocuğu sahibi olmuştu.