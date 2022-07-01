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İngiliz şarkıcı Robbie Williams ailesi ile İstanbul'da

Haberler - ntv.com.tr | 01.07.2022 - 15:39 - Son Güncelleme : 01.07.2022 - 15:45

İngiliz şarkıcı Robbie Williams, eşi Ayda Field ve çocukları ile İstanbul’a geldi. Türk yemeklerini tadan ve İstanbul’un ünlü simalarını gezen Williams, geçtiğimiz yıl Bodrum’da tatil yapmıştı.

İngiliz şarkıcı Robbie Williams ailesi ile İstanbul'da - 1

Ünlü İngiliz şarkıcı Robbie Williams bu yıl da tatil için Türkiye’ye geldi. Eşi Ayda Field ve çocukları ile İstanbul’u ziyaret eden Williams, son birkaç yıldır Bodrum’a tatile geliyor

İngiliz şarkıcı Robbie Williams ailesi ile İstanbul'da - 2

48 yaşındaki müzisyenin eşi Ayda Field, sosyal medya hesabından İstanbul gezilerini paylaştı.

İngiliz şarkıcı Robbie Williams ailesi ile İstanbul'da - 3

Angels, Feel ve Somethin’ Stupid gibi hit şarkılara sahip olan şarkıcı, ailesiyle boğaz turuna çıktı.

İngiliz şarkıcı Robbie Williams ailesi ile İstanbul'da - 4

BABASI TÜRK

'Türk Kahvaltısı' yazarak simit, türk kahvesi ve kiraz paylaşımında bulunan Field'ın babası Türk, annesi ise Amerikalı.

İngiliz şarkıcı Robbie Williams ailesi ile İstanbul'da - 5

TARİHİ YERLERİ GEZDİLER

Çift, Yerebatan Sarnıcı'nda akşam yemeği yedi.

İşte Williams ve ailesinin İstanbul ziyaretinden yansıyanlar...

İngiliz şarkıcı Robbie Williams ailesi ile İstanbul'da - 6
İngiliz şarkıcı Robbie Williams ailesi ile İstanbul'da - 7
İngiliz şarkıcı Robbie Williams ailesi ile İstanbul'da - 8
İngiliz şarkıcı Robbie Williams ailesi ile İstanbul'da - 9
İngiliz şarkıcı Robbie Williams ailesi ile İstanbul'da - 10

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