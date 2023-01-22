İngilizler tepkili: Prens Harry öldürdüğü Taliban sayısını açıklayarak ulusal güvenliğe zarar verdi

The Independent için yapılan özel bir anket, Britanyalıların üçte ikisinin Prens Harry'nin Afganistan'da 25 Taliban üyesini öldürdüğünü açıklayarak ulusal güvenliğe zarar verdiğini düşündüğünü ortaya koydu.



Sussex Dükü, geçen günlerde yayımlanan anı kitabı Spare'de "sayısını" paylaştığı için askeri çevrelerden eleştiri almıştı.



Harry, ordudaki deneyimlerini detaylandırmasının kendisi için önemli olduğunu söylemişti ve övündüğünü reddetmişti. Ancak diğer gaziler Harry'nin sözlerinin "düşüncesizce" olduğunu belirtmişti ve Prens, Kraliyet Ailesi'ni tehlikeye atmakla suçlanmıştı.