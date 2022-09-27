İngiltere Kralı Charles'ın Kapadokya'da 33 yıl önce kaldığı oteldeki tabela değişti

Otel Müdürü Seçkin Özerler, "İngiltere Kralı Prens Charles, prenslik döneminde 1989 yılında Kapadokya’yı ziyarete geldiğinde tesisimizde 4 gece konaklamış. Kendisi bölgenin tadını çıkarmış ve geziler yaparak ülkesine gitmişti. Dolayısıyla biz de bunu anlamlandırmak adına, tıpkı tesisimizde konaklayan diğer başka ünlü misafirler de olduğu gibi, tesisimizde kaldığı odaya 'Prens Charles bu odada konaklamıştır' diye tabela asmıştık" dedi.