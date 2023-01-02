İngiltere Prensi Harry: Babamı ve ağabeyimi geri istiyorum

İngiltere Prensi Harry'nin ITV ve CBS televizyonuna verdiği röportajlardan kısa kesitler yayınlandı. Prens Harry, tamamı 8 Ocak'ta yayınlanacak ITV röportajında kurum değil aile istediğini vurgulayarak, "Babamı ve ağabeyimi geri istiyorum" diyor. Harry, CBS röportajında ise, eşi Meghan Markle'la Kraliyet'teki görevlerinden çekilme sürecinde Buckingham Sarayı'nın sessizliğini "Suskunluk ihanettir" sözleriyle eleştiriyor.

İngiltere Prensi Harry: Babamı ve ağabeyimi geri istiyorum - 1

İngiliz Kraliyet ailesinden ayrılarak ABD'ye yerleşen Sussex Dükü Prens Harry, 10 Ocak'ta yayımlanacak kitabı öncesi verdiği röportajda, babası İngiltere Kralı 3. Charles ve ağabeyi Prens William'ı "geri istediğini" belirtti.

İngiltere Prensi Harry: Babamı ve ağabeyimi geri istiyorum - 2

"HİÇ UZLAŞI GÖSTERMEDİLER"

Prens Harry, ITV televizyonuna verdiği tamamı 8 Ocak'ta yayınlanacak röportajında, Kraliyet ailesi, annesi Galler Prensesi Diana'nın ölümü ve kendi geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Röportajın bugün yayınlanan kısa kesitinde Prens Harry'nin "Hiç uzlaşı göstermediler." ifadesi yer aldı ancak bu sözüyle kimleri kastettiği yer almadı.

İngiltere Prensi Harry: Babamı ve ağabeyimi geri istiyorum - 3

"Bizi kötü kişiler olarak göstermenin daha iyi olduğunu düşünüyorlar." diyen Prens Harry, "Aile istiyorum, kurum değil." dedi.

Prens Harry röportajında, "Babamı geri istiyorum, ağabeyimi geri istiyorum." diye konuştu.

İngiltere Prensi Harry: Babamı ve ağabeyimi geri istiyorum - 4

SUŞKUNLUK İHANETTİR"


Prens Harry'nin CBS televizyonuna verdiği röportaj da 8 Ocak'ta yayınlanacak.

Bu röportajdan da kısa bir kesit yayınlandı. Basının kendilerine yönelik hikayeler uydurduğunu söyleyen Prens Harry, eşi Meghan Markle ile Kraliyet'teki görevlerinden istifa etmeden önce Buckingham Sarayı'nın kendilerini savunmadığını kaydetti.

İngiltere Prensi Harry: Babamı ve ağabeyimi geri istiyorum - 5

Prens Harry, "Ailenin mottosu, 'Asla şikayet etme, asla açıklama yapma' ama bu sadece bir motto. Son 6 yıldır (Buckingham Sarayı'ndan) bize 'Seni korumak için bir açıklama yapamayız' denildiğinde, bunu ailenin diğer üyeleri için yaptığın zaman, öyle bir noktaya geliyor ki suskunluk ihanettir." dedi.

Buckingham Sarayı'ndan Prens Harry'nin röportajına ilişkin açıklama yapılmadı.

İngiltere Prensi Harry: Babamı ve ağabeyimi geri istiyorum - 6

RÖPORTAJLAR KİTABINDAN ÖNCE YAYINLANACAK

Prens Harry'nin, iki televizyon kanalına verdiği röportaj da 10 Ocak'ta raflarda yer alacak merakla beklenen anı kitabından 2 gün önce yayınlanacak.

İngiltere Prensi Harry: Babamı ve ağabeyimi geri istiyorum - 7

15 dilde yayımlanacak "Spare" adlı kitabın, Prens Harry'nin seslendirmesini yapacağı sesli kitap versiyonu da olacak.

İngiltere Prensi Harry: Babamı ve ağabeyimi geri istiyorum - 8

Prens Harry, İngiltere Kralı 3. Charles ve 1997'de Paris'te trajik trafik kazasında hayatını kaybeden eski eşi Galler Prensesi Diana'nın küçük oğlu.

Charles ve Diana, 1996'da boşandı. Diana öldüğünde büyük oğlu William 15, Harry ise 12 yaşındaydı.

İngiltere Prensi Harry: Babamı ve ağabeyimi geri istiyorum - 9

Sussex Dükü Harry ile eşi Meghan Markle, Ocak 2020'de Kraliyet'teki görevlerinden çekilerek daha bağımsız bir hayat yaşamak ve İngiliz medyasından uzaklaşmak için ABD'ye yerleşti.

İngiltere Prensi Harry: Babamı ve ağabeyimi geri istiyorum - 10
İngiltere Prensi Harry: Babamı ve ağabeyimi geri istiyorum - 11
İngiltere Prensi Harry: Babamı ve ağabeyimi geri istiyorum - 12
İngiltere Prensi Harry: Babamı ve ağabeyimi geri istiyorum - 13

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