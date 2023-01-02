İngiltere Prensi Harry: Babamı ve ağabeyimi geri istiyorum

Prens Harry, "Ailenin mottosu, 'Asla şikayet etme, asla açıklama yapma' ama bu sadece bir motto. Son 6 yıldır (Buckingham Sarayı'ndan) bize 'Seni korumak için bir açıklama yapamayız' denildiğinde, bunu ailenin diğer üyeleri için yaptığın zaman, öyle bir noktaya geliyor ki suskunluk ihanettir." dedi.

Buckingham Sarayı'ndan Prens Harry'nin röportajına ilişkin açıklama yapılmadı.