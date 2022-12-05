İngiltere'de binlerce Noel Baba koştu

İngiltere'nin Liverpool kentinde binlerce kişi Noel Baba kostümüyle hem eğlence hem de bağış toplama amacıyla Noel koşusuna katıldı.

İngiltere'de binlerce Noel Baba koştu - 1

İngiltere sokakları dün kırmızı ve beyaz renklere büründü. Noel Baba kostümü giyen binlerce kişi, Liverpool'daki etkinliğe katılmak üzere sokaklara çıktı. 

İngiltere'deki en büyük ve en uzun Noel koşusu, 2005'te ikinci yılındayken Guinness Rekorlar Kitabı'na girmişti. 

İngiltere'de binlerce Noel Baba koştu - 2

Etkinlikte 5 bin kişinin yer aldığı belirtildi. 

Noel kostümlü İngilizler, koşuya eğlenmek ve güzel anılar biriktirmek için katıldıklarını söyledi. 

İngiltere'de binlerce Noel Baba koştu - 3

Koşuya katılanlar arasında, savaş nedeniyle Ukrayna'dan ayrılıp İngiltere'ye yerleşenlerin de olduğu görüldü.

İngiltere'de binlerce Noel Baba koştu - 4

Etkinlikte bir bando grubu da yer aldı.

İngiltere'de binlerce Noel Baba koştu - 5

Bazı koşucular, kırmızı yerine mavi kostüm giymeyi tercih etti.

İngiltere'de binlerce Noel Baba koştu - 6

Koşu organizasyonu ile İngiltere'de sinir hastalıklarıyla mücadele edenlere yardım eden The Brain Charity adlı kuruluşa yardım toplandı.

İngiltere'de binlerce Noel Baba koştu - 7

Yardım kuruluşu üzerinden kayıt yaptıranlara Noel Baba kostümü ücretsiz olarak verildi.

İngiltere'de binlerce Noel Baba koştu - 8

İşte 5 bin kişilik Noel baba koşusundan yansıyanlar...

İngiltere'de binlerce Noel Baba koştu - 9
İngiltere'de binlerce Noel Baba koştu - 10
İngiltere'de binlerce Noel Baba koştu - 11
İngiltere'de binlerce Noel Baba koştu - 12
İngiltere'de binlerce Noel Baba koştu - 13
İngiltere'de binlerce Noel Baba koştu - 14
İngiltere'de binlerce Noel Baba koştu - 15
İngiltere'de binlerce Noel Baba koştu - 16

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