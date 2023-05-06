İngiltere'de taç giyme töreni: Kral Charles tacı taktı

Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından tahta çıkan Kral Charles'ın taç giyme töreni gerçekleşti. İngiltere'nin farklı yerlerinden başkent Londra'ya gelen on binlerce kişi sabahın erken saatlerinden beri taç giyme törenine tanıklık etmek için Londra sokaklarını doldurdu. Wesminster Abbey Kilisesi'nde gerçekleşen törene kraliyet üyelerinin yanı sıra siyasi liderler ve ünlü isimler de katıldı. İngiltere'de, 70 sene sonra ilk kez gerçekleşen taç giyme törenine katılım sayısı sınırlı tutuldu. Kraliçe Elizabeth'in taç giyme törenine kıyasla, davetli sayısının neredeyse yarı yarıya olduğu gözlemlendi. Törende taç giyen 74 yaşındaki Kral Charles resmen İngiltere hükümdarı oldu.

İngiltere'de taç giyme töreni: Kral Charles tacı taktı - 1

İngiltere'nin bu tarihi günü için binlerce kişi Buckingham Sarayı'ndan Westminster Abbey Kilisesi'ne kadar uzanan yolda kuyruklar oluşturdu.

70 yıl sonra ilk kez taç giyme törenine tanıklık edecek olan İngilizler, geçit törenini izleyebilmek için sokaklarda toplandı.

N-LIFE HABERLERİ

İngiltere'de taç giyme töreni: Kral Charles tacı taktı - 2

Kral Charles'ın Westminster Abbey Kilisesi'nde gerçekleşen taç giyme törenine katılacak olan davetliler kiliseye geldi.

İngiltere'de taç giyme töreni: Kral Charles tacı taktı - 3

İngiltere tarihinde ikinci kez televizyonda canlı olarak verilen törene katılan konuklar, Westminster Abbey Kilisesi'ndeki yerlerini aldı.

İngiltere'de taç giyme töreni: Kral Charles tacı taktı - 4

Seremoni, 1066'dan beri olduğu gibi Canterbury Başpiskoposu tarafından yönetildi.

İngiltere'nin 40. hükümdarı olan Kral Charles, yasal bir gereklilik olarak yemin etti.

İngiltere'de taç giyme töreni: Kral Charles tacı taktı - 5

RESMEN KRAL OLDU

Annesi Kraliçe Elizabeth'in daha önce giydiği tacı takan Kral Charles, bu sayede resmen İngiltere hükümdarı oldu.

İngiltere'de taç giyme töreni: Kral Charles tacı taktı - 6

Kral, 13. yüzyıldan beri İngiltere krallarının taç giyme törenlerinde kullanılan St. Edward tacını giydi.

İngiltere'de taç giyme töreni: Kral Charles tacı taktı - 7

Konsort Kraliçe Camilla, taç giyme töreninde taç takarak resmen Kraliçe unvanının sahibi oldu.

İngiltere'de taç giyme töreni: Kral Charles tacı taktı - 8

Prens William'ın babası Kral Charles'ı yanağından öptüğü anlar böyle görüntülendi.

İngiltere'de taç giyme töreni: Kral Charles tacı taktı - 9

TÖREN SONA ERDİ

Törenin ardından, Kral Charles ve Kraliçe Camilla'yı Westminster Abbey Kilisesi'ne getiren "The Diamond Jubilee State Coach" adlı atlı araba, çifti Buckingham Sarayı'na tekrar götürdü.

İngiltere'de taç giyme töreni: Kral Charles tacı taktı - 10

Yalnızca krailyet üyelerinin kullanabildiği atlı araba, en az 260 yaşında. Araba, 1831 yılından beri tüm taç giyme törenlerinde kullanılıyor.

İngiltere'de taç giyme töreni: Kral Charles tacı taktı - 11

TÖRENDEN YANSIYANLAR

Galler Prensesi Kate, çocukları Prenses Charlotte ve Prens Louis ile tören esnasında yan yana oturdu. Kraliyet korosu Handel başta olmak üzere birçok şarkıyı seslendirdi.

İngiltere'de taç giyme töreni: Kral Charles tacı taktı - 12

Tarihi kilisede tören öncesi Sir John Eliot yönetiminde müzikal performans sergilendi.

İngiltere'de taç giyme töreni: Kral Charles tacı taktı - 13

Kral Charles'ın 1066'dan bu yana burada taç giyen 40'ıncı hükümdar olacağı törene dini liderler katıldı.

İngiltere'de taç giyme töreni: Kral Charles tacı taktı - 14

ATLI ARABAYLA TÖRENE GELDİ

Buckingham Sarayı'ndan yola çıkan "The Diamond Jubilee State Coach" adlı atlı kraliyet arabası tören öncesinde Westminster Abbey Kilisesi'ne geldi.

Kral Charles ve Camilla'yı kiliseye götüren at arabasının Kraliçe Elizabeth'in 2012 yılındaki 80. doğum gününde kullanılması planlanıyordu ancak restorasyonu yetişmediği için kullanılamadı.

İngiltere'de taç giyme töreni: Kral Charles tacı taktı - 15

"The Diamond Jubilee State Coach" adlı atlı kraliyet arabasında Kral'a eşlik eden Konsort Kraliçe, taç giyme törenini bekleyen meraklı kalabalığa el sallarken görüntülendi.

İngiltere'de taç giyme töreni: Kral Charles tacı taktı - 16

TAÇ TAKTI

Törende taç takıp takmayacağı merak edilen Galler Prensesi Kate, Westminster Abbey'de böyle görüntülendi.

İngiltere'de taç giyme töreni: Kral Charles tacı taktı - 17

Tahtın varisi Prens William ile Prenses Kate

İngiltere'de taç giyme töreni: Kral Charles tacı taktı - 18

PRENS HARRY YALNIZ KATILDI

Kraliyet ailesinden ayrılarak eşi Meghan Markle ile ABD'ye taşınan Prens Harry, babasının taç giyme törenine yalnız katıldı.

İngiltere'de taç giyme töreni: Kral Charles tacı taktı - 19

Prens William ve Prens Kate'in çocukları Prens Louis ve Prenses Charlotte törende kardeşini yalnız bırakmadı.

İngiltere'de taç giyme töreni: Kral Charles tacı taktı - 20

Geçtiğimiz günlerde 8 yaşına giren ve  İngiltere tahtının üçüncü varisi Prenses Charlotte da törende taç taktı.

İngiltere'de taç giyme töreni: Kral Charles tacı taktı - 21

Prens William'ın oğlu, Kral Charles'ın torunu Prens George, resmi üniforma ile taç giyme töreninde yer aldı.

9 yaşındaki Prens George, taç giyme töreni sırasında tamamı erkeklerden oluşan "Pages of Honour" görevi üstlenen sekiz kişilik ekibe dahil oldu.

İngiltere'de taç giyme töreni: Kral Charles tacı taktı - 22

Adı cinsel taciz suçlamalarına karışan Kral'ın kardeşi Prens Andrew ve Prenses Eugene, törene aynı araçta katıldı.

İngiltere'de taç giyme töreni: Kral Charles tacı taktı - 23

ABD Başkanı Joe Biden ise taç giyme törenine katılamadı ancak ülkesi adına eşi Jill Biden törende hazır bulundu.

İngiltere'de taç giyme töreni: Kral Charles tacı taktı - 24

Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve eşi Sophie Trudeau

İngiltere'de taç giyme töreni: Kral Charles tacı taktı - 25

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak

İngiltere'de taç giyme töreni: Kral Charles tacı taktı - 26

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin eşi Olena Zelenska törene katıldı.

İngiltere'de taç giyme töreni: Kral Charles tacı taktı - 27

Belçika Kralı Philippe ve Kraliçe Mathilde

İngiltere'de taç giyme töreni: Kral Charles tacı taktı - 28

Monoka Prensi II. Albert ve Prenses Charlene

İngiltere'de taç giyme töreni: Kral Charles tacı taktı - 29

Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve eşi Carrie Johnson

İngiltere'de taç giyme töreni: Kral Charles tacı taktı - 30

Törene katılacağını daha önce duyuran Avusturalyalı şarkıcı Nick Cave kilisede hazır bulundu.

İngiltere'de taç giyme töreni: Kral Charles tacı taktı - 31

İngiliz oyuncu Emma Thompson, taç giyme törenine katılan isimler arasında yer aldı.

İngiltere'de taç giyme töreni: Kral Charles tacı taktı - 32

MONARŞİ KARŞITLARINDAN PROTESTO

 İngiltere'nin başkenti Londra'da Trafalgar Meydanında bir araya gelen monarşi karşıtı gruplar, İngiltere Kralı 3. Charles'ın taç giyme töreni dolayısıyla gösteri düzenledi.

Monarşi karşıtları ile yandaşları arasında polis güvenlik önlemi aldı.

İngiltere'de taç giyme töreni: Kral Charles tacı taktı - 33

İngiliz bayraklarıyla donatılan Londra sokaklarında sıkı güvenlik önlemleri alındı.

İngiltere'de taç giyme töreni: Kral Charles tacı taktı - 34

Taç giyme törenine tanıklık etmek için Wesminster Abbey Kilisesi'nin çevresinde toplanan kalabalık yağmura aldırış etmedi.

İngiltere'de taç giyme töreni: Kral Charles tacı taktı - 35

Kraliçe Charles ve Konsort Kraliçe Camilla'nın sabahın erken saatlerinde taç giyme töreni öncesi Buckingham Sarayı'na varma anları.

İşte Kral Charles'ın taç giyme töreninden yansıyanlar...

İngiltere'de taç giyme töreni: Kral Charles tacı taktı - 36
İngiltere'de taç giyme töreni: Kral Charles tacı taktı - 37
İngiltere'de taç giyme töreni: Kral Charles tacı taktı - 38
İngiltere'de taç giyme töreni: Kral Charles tacı taktı - 39
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