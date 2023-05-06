İngiltere'de taç giyme töreni: Kral Charles tacı taktı

İngiltere'nin bu tarihi günü için binlerce kişi Buckingham Sarayı'ndan Westminster Abbey Kilisesi'ne kadar uzanan yolda kuyruklar oluşturdu.
70 yıl sonra ilk kez taç giyme törenine tanıklık edecek olan İngilizler, geçit törenini izleyebilmek için sokaklarda toplandı.
Kral Charles'ın Westminster Abbey Kilisesi'nde gerçekleşen taç giyme törenine katılacak olan davetliler kiliseye geldi.
İngiltere tarihinde ikinci kez televizyonda canlı olarak verilen törene katılan konuklar, Westminster Abbey Kilisesi'ndeki yerlerini aldı.
Seremoni, 1066'dan beri olduğu gibi Canterbury Başpiskoposu tarafından yönetildi.
İngiltere'nin 40. hükümdarı olan Kral Charles, yasal bir gereklilik olarak yemin etti.
Annesi Kraliçe Elizabeth'in daha önce giydiği tacı takan Kral Charles, bu sayede resmen İngiltere hükümdarı oldu.
Kral, 13. yüzyıldan beri İngiltere krallarının taç giyme törenlerinde kullanılan St. Edward tacını giydi.
Konsort Kraliçe Camilla, taç giyme töreninde taç takarak resmen Kraliçe unvanının sahibi oldu.
Prens William'ın babası Kral Charles'ı yanağından öptüğü anlar böyle görüntülendi.
Törenin ardından, Kral Charles ve Kraliçe Camilla'yı Westminster Abbey Kilisesi'ne getiren "The Diamond Jubilee State Coach" adlı atlı araba, çifti Buckingham Sarayı'na tekrar götürdü.
Yalnızca krailyet üyelerinin kullanabildiği atlı araba, en az 260 yaşında. Araba, 1831 yılından beri tüm taç giyme törenlerinde kullanılıyor.
Galler Prensesi Kate, çocukları Prenses Charlotte ve Prens Louis ile tören esnasında yan yana oturdu. Kraliyet korosu Handel başta olmak üzere birçok şarkıyı seslendirdi.
Tarihi kilisede tören öncesi Sir John Eliot yönetiminde müzikal performans sergilendi.
Kral Charles'ın 1066'dan bu yana burada taç giyen 40'ıncı hükümdar olacağı törene dini liderler katıldı.
Buckingham Sarayı'ndan yola çıkan "The Diamond Jubilee State Coach" adlı atlı kraliyet arabası tören öncesinde Westminster Abbey Kilisesi'ne geldi.
Kral Charles ve Camilla'yı kiliseye götüren at arabasının Kraliçe Elizabeth'in 2012 yılındaki 80. doğum gününde kullanılması planlanıyordu ancak restorasyonu yetişmediği için kullanılamadı.
"The Diamond Jubilee State Coach" adlı atlı kraliyet arabasında Kral'a eşlik eden Konsort Kraliçe, taç giyme törenini bekleyen meraklı kalabalığa el sallarken görüntülendi.
Törende taç takıp takmayacağı merak edilen Galler Prensesi Kate, Westminster Abbey'de böyle görüntülendi.
Tahtın varisi Prens William ile Prenses Kate
Kraliyet ailesinden ayrılarak eşi Meghan Markle ile ABD'ye taşınan Prens Harry, babasının taç giyme törenine yalnız katıldı.
Prens William ve Prens Kate'in çocukları Prens Louis ve Prenses Charlotte törende kardeşini yalnız bırakmadı.
Geçtiğimiz günlerde 8 yaşına giren ve İngiltere tahtının üçüncü varisi Prenses Charlotte da törende taç taktı.
Prens William'ın oğlu, Kral Charles'ın torunu Prens George, resmi üniforma ile taç giyme töreninde yer aldı.
9 yaşındaki Prens George, taç giyme töreni sırasında tamamı erkeklerden oluşan "Pages of Honour" görevi üstlenen sekiz kişilik ekibe dahil oldu.
Adı cinsel taciz suçlamalarına karışan Kral'ın kardeşi Prens Andrew ve Prenses Eugene, törene aynı araçta katıldı.
ABD Başkanı Joe Biden ise taç giyme törenine katılamadı ancak ülkesi adına eşi Jill Biden törende hazır bulundu.
Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve eşi Sophie Trudeau
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin eşi Olena Zelenska törene katıldı.
Belçika Kralı Philippe ve Kraliçe Mathilde
Monoka Prensi II. Albert ve Prenses Charlene
Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve eşi Carrie Johnson
Törene katılacağını daha önce duyuran Avusturalyalı şarkıcı Nick Cave kilisede hazır bulundu.
İngiliz oyuncu Emma Thompson, taç giyme törenine katılan isimler arasında yer aldı.
İngiltere'nin başkenti Londra'da Trafalgar Meydanında bir araya gelen monarşi karşıtı gruplar, İngiltere Kralı 3. Charles'ın taç giyme töreni dolayısıyla gösteri düzenledi.
Monarşi karşıtları ile yandaşları arasında polis güvenlik önlemi aldı.
İngiliz bayraklarıyla donatılan Londra sokaklarında sıkı güvenlik önlemleri alındı.
Taç giyme törenine tanıklık etmek için Wesminster Abbey Kilisesi'nin çevresinde toplanan kalabalık yağmura aldırış etmedi.
Kraliçe Charles ve Konsort Kraliçe Camilla'nın sabahın erken saatlerinde taç giyme töreni öncesi Buckingham Sarayı'na varma anları.
İşte Kral Charles'ın taç giyme töreninden yansıyanlar...