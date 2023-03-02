İngiltere'deki evleri tahliye edilen Prens Harry ve Meghan Markle sessizliğini bozdu

Scobie, çifte mülkün "başka biri" için gerekli olduğunun söylendiğini ve Harry ile Meghan çifti ile kraliyet ailesi arasındaki ilişkilerin "tüm zamanların en düşük seviyesinde" olduğunu iddia etti. Yahoo'ya konuşan yazar, "Kaynakların bana söylediğine göre, bu, Harry ve Meghan'ı hayrete, kraliyet ailesinin en az iki üyesini 'dehşete düşüren' bir haber" ifadesini kullandı.

Scobie, iki çocuklu çifte başlangıçta sadece iki hafta verileceği söylendikten sonra, eşyalarını taşımaları için Taç Giyme Töreni'nden sonraki yaza kadar süre verildiğini söyledi. Kral Charles'ın Taç Giyme Töreni, 6 Mayıs'ta yapılacak.

Scobie, çiftin bir arkadaşının "Her şey çok nihai ve acımasız bir ceza gibi. Sanki aile onları tamamen ortadan kaldırmak istiyor" dediğini aktardı.