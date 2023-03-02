İngiltere'deki evleri tahliye edilen Prens Harry ve Meghan Markle sessizliğini bozdu

Prens Harry'nin ocak ayında yayımladığı 'Spare' (Yedek) adlı kitabı kraliyeti sarsarken, Kral Charles'tan oğlu ve gelini için karşı atak geldiği haberleri dün ortaya çıkmıştı.
Kitabın tanıtımı için röportajdan röportaja koşan Harry'nin kraliyeti yerden yere vurduğu açıklamaları büyük gürültü koparınca ve kraliyet ailesi ile ilişkilerinde herhangi bir düzelme olmayınca Kral Charles'ın onları Windsor mülkünden çıkarma kararı aldığı iddia edilmişti. Kral Charles'ın, çiftin, İngiltere'deki konutları olan Frogmore Cottage için tahliye emri verdiği öne sürülmüştü. Kraliyet kaynaklarına doğrulama yapılmayan olayla ilgili ilk doğrulama Harry ve Meghan çiftinden geldi.
Prens Harry ve Meghan Markle, Kral Charles tarafından Frogmore köşkü için tahliye emri verildiğini doğruladı.
Harry ve Meghan çiftinin kovulduğu Frogmore köşküne, cinsel saldırı skandalıyla itibarı sarsılan, Charles'ın kardeşi Prens Andrew'un yerleştirileceği, fakat Andrew'un, bu karara direndiği de iddialar arasındaydı.
Meghan ve Harry çiftinin sözcüsü yaptığı açıklamada, "Sussex Dükü ve Düşesi'nden Frogmore Cottage'daki evlerini boşaltmalarının istendiğini doğrulayabiliriz" dedi.
Çift hakkında 'Finding Freedom' adlı biyografi kitabını kaleme alan Omid Scobie, Kral'ın kararının, Harry'nin tartışmalı anı kitabı Spare'i (Yedek) ocak ayında yayınlamasının ardından geldiğini söyledi.
Scobie, çifte mülkün "başka biri" için gerekli olduğunun söylendiğini ve Harry ile Meghan çifti ile kraliyet ailesi arasındaki ilişkilerin "tüm zamanların en düşük seviyesinde" olduğunu iddia etti. Yahoo'ya konuşan yazar, "Kaynakların bana söylediğine göre, bu, Harry ve Meghan'ı hayrete, kraliyet ailesinin en az iki üyesini 'dehşete düşüren' bir haber" ifadesini kullandı.
Scobie, iki çocuklu çifte başlangıçta sadece iki hafta verileceği söylendikten sonra, eşyalarını taşımaları için Taç Giyme Töreni'nden sonraki yaza kadar süre verildiğini söyledi. Kral Charles'ın Taç Giyme Töreni, 6 Mayıs'ta yapılacak.
Scobie, çiftin bir arkadaşının "Her şey çok nihai ve acımasız bir ceza gibi. Sanki aile onları tamamen ortadan kaldırmak istiyor" dediğini aktardı.
Frogmore Cottage, İngiliz kraliyet ailesinin sahip olduğu resmi konutlardan biri. 2018 yılında Harry ile Meghan evlendiklerinde, Kraliçe Elizabeth, bu mülkü çifte düğün hediyesi olarak verdi. Harry ile Meghan, evlendikten sonra Kensington Sarayı'nda Prens'e ait küçük konutta yaşamaya başladı. Fakat bir bebek beklediklerini öğrenen çift, hamilelik sürecinde buraya taşınma kararı aldı ve büyük bir restorasyon yapıldı. Beş yatak odalı Frogmore Cottage, çok büyük bir tadilattan geçirildi. Ancak çift burada çok uzun süre kalmadı.
Çift, ilk çocukları Archie'nin dünyaya gelmesinden sonra Kanada'ya taşındı. Kraliyet görevlerini bırakan ikili, daha sonra ABD'ye taşındı.
Frogmore Cottage'ın restorasyonu için harcanan para da uzun süre tartışma konusu oldu. Yenileme çalışmaları için iddialara göre 2,4 milyon sterlin harcandı. Bu para, vergi mükelleflerinden temin edilmişti. Fakat Harry ile Meghan, ABD'ye taşındıktan sonra bu parayı geri ödedi.