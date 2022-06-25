İntihar eden fenomen Niece Waidhofer'ın ailesi konuştu: Psikolojik sorunları aşamadı

Haberler | 25.06.2022 - 10:04
Fenomen Niece Waidhofer’ın 4,2 milyonluk Instagram hesabında bir anda çoğu göndersini sildi ve sadece üç paylaşım bıraktı.
Fenomenin silmediği fotoğraflar arasında; Arabasında çekilmiş bir selfie’si, köpeğiyle bir videosu ve hayatının geri kalanını birlikte geçirmek istediğini söylediği kimliği belirsiz bir kişiyle 2015 yılından çekilen bir karesi kaldı.
Gelişmelerin ardından hayatından endişe edilen fenomen evinde ölü bulundu. Ailesi yaptığı açıklamada, “Ne yazık ki, Niece zihinsel sağlık sorunlarıyla uzun bir savaşın ardından intihar etti" dedi.
Waidhofer’in anısına ailesi, akıl sağlığı bilinci için kâr amacı gütmeyen bir organizasyon kuracaklarını ve akıl hastalıkları araştırmalarına hibe vermeye çalışacaklarını da söyledi.
Fenomen, 4. evre pankreas kanseri teşhisi konan babasını, 2019’da kaybetmişti.