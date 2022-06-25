Galeri

İntihar eden fenomen Niece Waidhofer'ın ailesi konuştu: Psikolojik sorunları aşamadı

Haberler | 25.06.2022 - 10:04

Fenomen ve model Niece Waidhofer (31), 4 milyonu aşkın takipçili Instagram hesabında paylaşımlarının çoğunu sildi ve ardından intihar etti. Ailesi yaptığı açıklamada, "Ne yazık ki Niece, zihinsel sorunlarını aşamayarak canına kıydı" dedi.

İntihar eden fenomen Niece Waidhofer'ın ailesi konuştu: Psikolojik sorunları aşamadı - 1

Niece Waidhofer’ın 4,2 milyonluk Instagram hesabında bir anda çoğu göndersini sildi ve sadece üç paylaşım bıraktı.

İntihar eden fenomen Niece Waidhofer'ın ailesi konuştu: Psikolojik sorunları aşamadı - 2

Fenomenin silmediği fotoğraflar arasında; Arabasında çekilmiş bir selfie’si, köpeğiyle bir videosu ve hayatının geri kalanını birlikte geçirmek istediğini söylediği kimliği belirsiz bir kişiyle 2015 yılından çekilen bir karesi kaldı.

İntihar eden fenomen Niece Waidhofer'ın ailesi konuştu: Psikolojik sorunları aşamadı - 3

Gelişmelerin ardından hayatından endişe edilen fenomen evinde ölü bulundu. Ailesi yaptığı açıklamada, “Ne yazık ki, Niece zihinsel sağlık sorunlarıyla uzun bir savaşın ardından intihar etti" dedi.

İntihar eden fenomen Niece Waidhofer'ın ailesi konuştu: Psikolojik sorunları aşamadı - 4

Waidhofer’in anısına ailesi, akıl sağlığı bilinci için kâr amacı gütmeyen bir organizasyon kuracaklarını ve akıl hastalıkları araştırmalarına hibe vermeye çalışacaklarını da söyledi.

İntihar eden fenomen Niece Waidhofer'ın ailesi konuştu: Psikolojik sorunları aşamadı - 5

Fenomen, 4. evre pankreas kanseri teşhisi konan babasını, 2019’da kaybetmişti.

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER