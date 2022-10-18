İpek Alp ile Zeki Sever evlendi: Sosyete düğününde ressam modası

İş dünyasının ve sosyetenin sevilen ailelerinden olan Banu-Ali Volkan Alp'in kızı İpek ile Lokman-Belkıs Sever'in oğlu Zeki Sever'in düğünleri son dönemin en çok konuşulan düğünlerinden biri oldu.
Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre, İpek Alp ile Zeki Sever'in düğününde ressam vardı.
Sanat tutkunu ve iyi bir koleksiyoner olan damat Zeki Sever, sanat aşkını düğününe yansıtmak istediğinden ve orada canlı olarak düğününü resmetmesi için bir ressamla anlaştı. Ressam, düğün başlarken şövalyesini sahnenin yanına kurdu ve gördüklerini çizdi.
Düğün biterken resim de bitti. Gelin İpek Alp'in bu tabloları eve asacağı öğrenildi.