İpek Alp ile Zeki Sever evlendi: Sosyete düğününde ressam modası

İş dünyasının ve sosyetenin sevilen ailelerinden olan Banu-Ali Volkan Alp'in kızı İpek ile Lokman-Belkıs Sever'in oğlu Zeki Sever'in düğünleri son dönemin en çok konuşulan düğünlerinden biri oldu.

Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre, İpek Alp ile Zeki Sever'in düğününde ressam vardı.