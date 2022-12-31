İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir'in düğününden yeni kareler

O günkü anılarını hatırlayan oyuncu, "Şu alandaki çiçeklerin ne renk ve nasıl olması gerektiği konusunda o kadar strese girmiştim ki şimdi baktıkça henüz üç beş gün önce olan telaşımı hatırlayıp gülümsüyorum" ifadelerini kullandı.