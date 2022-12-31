İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir'in düğününden yeni kareler

Oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile iki yıldır birlikte olduğu müzisyen Ufuk Beydemir, iki ay önce Roma’da nikah masasına oturmuştu. Çift yakın zamanda İstanbul Sarıyer’deki bir otelde yakın arkadaşları ve ailelerinin katıldığı düğün yaptı.
Yazıcı, yaptığı paylaşıma "Ay ne kadar güzel bir gündü paylaşmalara doyamıyorum" notunu düştü.
O günkü anılarını hatırlayan oyuncu, "Şu alandaki çiçeklerin ne renk ve nasıl olması gerektiği konusunda o kadar strese girmiştim ki şimdi baktıkça henüz üç beş gün önce olan telaşımı hatırlayıp gülümsüyorum" ifadelerini kullandı.
Nikahta dantel detaylı bir gelinlik tercih eden Yazıcı, düğünde ise inci ağırlıklı bir model giydi.
Oyuncu, evlilik cüzdanını havaya kaldırdığı anları da paylaşmayı ihmal etmedi.
İşte Yazıcı'nın düğününden yansıyan kareler...