İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir'in düğününden yeni kareler

İki ay önce İtalya'nın Roma şehrinde nikah masasına oturan oyuncu İpek Filiz Yazıcı ve müzisyen Ufuk Beydemir çifti, düğünlerinden yeni kareler paylaşmaya devam ediyor.

İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir'in düğününden yeni kareler - 1

Oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile iki yıldır birlikte olduğu müzisyen Ufuk Beydemir, iki ay önce Roma’da nikah masasına oturmuştu. Çift yakın zamanda İstanbul Sarıyer’deki bir otelde yakın arkadaşları ve ailelerinin katıldığı düğün yaptı.

İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir'in düğününden yeni kareler - 2

Yazıcı, yaptığı paylaşıma "Ay ne kadar güzel bir gündü paylaşmalara doyamıyorum" notunu düştü.

İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir'in düğününden yeni kareler - 3

O günkü anılarını hatırlayan oyuncu, "Şu alandaki çiçeklerin ne renk ve nasıl olması gerektiği konusunda o kadar strese girmiştim ki şimdi baktıkça henüz üç beş gün önce olan telaşımı hatırlayıp gülümsüyorum" ifadelerini kullandı.

İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir'in düğününden yeni kareler - 4

Nikahta dantel detaylı bir gelinlik tercih eden Yazıcı, düğünde ise inci ağırlıklı bir model giydi.

İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir'in düğününden yeni kareler - 5

Oyuncu, evlilik cüzdanını havaya kaldırdığı anları da paylaşmayı ihmal etmedi.

İşte Yazıcı'nın düğününden yansıyan kareler...

İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir'in düğününden yeni kareler - 6
İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir'in düğününden yeni kareler - 7
İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir'in düğününden yeni kareler - 8
İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir'in düğününden yeni kareler - 9

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