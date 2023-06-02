İpek Filiz Yazıcı'dan hamilelik iddialarına yanıt

Son dönemin popüler isimlerinden İpek Filiz Yazıcı, şarkıcı Ufuk Beydemir ile eylül ayında tatile gittiği Roma'da nikah masasına oturmuştu.
Ünlü çift, düğünlerini ise arkadaşları ve ailelerinin katıldığı tören ile Sarıyer'deki Fuat Paşa Yalısı'nda yapmıştı.
Mutlu birliktelikleri devam eden çiftten İpek Filiz Yazıcı, son paylaşımıyla kafaları karıştırdı.
Kırmızı elbiseli pozlarına "Yeni rengimi buldum" notunu düşen 21 yaşındaki ünlü oyuncuya, "Hamile", "Hamilelik güzelliği gelmiş" şeklinde yorumlar geldi.
Fotoğrafına gelen yorumlar sonrası Birsen Altuntaş'a konuşan İpek Filiz Yazıcı, "Bir takım evlilik kiloları alındı. Daha ben bebeyim" diyerek, hamilelik iddialarını yalanladı.
Öte yandan İpek Filiz Yazıcı, geçtiğimiz aylarda 31 yaşına basan Ufuk Beydemir'in doğum gününü "İyi ki hayatımdasın, iyi ki doğmuşsun. Seni tarif edilemeyecek kadar çok seviyorum" ifadeleriyle kutlamıştı.