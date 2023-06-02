İpek Filiz Yazıcı'dan hamilelik iddialarına yanıt

Geçtiğimiz eylül ayında Ufuk Beydemir ile dünyaevine giren İpek Filiz Yazıcı, son paylaşımıyla kafaları karıştırdı. Hamile olduğu iddia edilen oyuncu, sessizliğini bozdu.

İpek Filiz Yazıcı'dan hamilelik iddialarına yanıt - 1

Son dönemin popüler isimlerinden İpek Filiz Yazıcı, şarkıcı Ufuk Beydemir ile eylül ayında tatile gittiği Roma'da nikah masasına oturmuştu.

N-LIFE HABERLERİ

İpek Filiz Yazıcı'dan hamilelik iddialarına yanıt - 2

Ünlü çift, düğünlerini ise arkadaşları ve ailelerinin katıldığı tören ile Sarıyer'deki Fuat Paşa Yalısı'nda yapmıştı.

İpek Filiz Yazıcı'dan hamilelik iddialarına yanıt - 3

HAMİLE OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Mutlu birliktelikleri devam eden çiftten İpek Filiz Yazıcı, son paylaşımıyla kafaları karıştırdı.

Kırmızı elbiseli pozlarına "Yeni rengimi buldum" notunu düşen 21 yaşındaki ünlü oyuncuya, "Hamile", "Hamilelik güzelliği gelmiş" şeklinde yorumlar geldi.

İpek Filiz Yazıcı'dan hamilelik iddialarına yanıt - 4

"BİR TAKIM EVLİLİK KİLOLARI ALINDI"

Fotoğrafına gelen yorumlar sonrası Birsen Altuntaş'a konuşan İpek Filiz Yazıcı, "Bir takım evlilik kiloları alındı. Daha ben bebeyim" diyerek, hamilelik iddialarını yalanladı.

İpek Filiz Yazıcı'dan hamilelik iddialarına yanıt - 5

"İYİ Kİ HAYATIMDASIN"

Öte yandan İpek Filiz Yazıcı, geçtiğimiz aylarda 31 yaşına basan Ufuk Beydemir'in doğum gününü "İyi ki hayatımdasın, iyi ki doğmuşsun. Seni tarif edilemeyecek kadar çok seviyorum" ifadeleriyle kutlamıştı.

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