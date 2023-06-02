İpek Filiz Yazıcı'dan hamilelik iddialarına yanıt

"İYİ Kİ HAYATIMDASIN"

Öte yandan İpek Filiz Yazıcı, geçtiğimiz aylarda 31 yaşına basan Ufuk Beydemir'in doğum gününü "İyi ki hayatımdasın, iyi ki doğmuşsun. Seni tarif edilemeyecek kadar çok seviyorum" ifadeleriyle kutlamıştı.