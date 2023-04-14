İpek Filiz Yazıcı'dan Ufuk Beydemir'e: İyi ki hayatımdasın

"SENİ TARİF EDİLEMEYECEK KADAR ÇOK SEVİYORUM"

Eşi Ufuk Beydemir ile pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan İpek Filiz Yazıcı, "İyi ki hayatımdasın, iyi ki doğmuşsun. Seni tarif edilemeyecek kadar çok seviyorum" notunu düştü.