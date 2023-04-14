İpek Filiz Yazıcı'dan Ufuk Beydemir'e: İyi ki hayatımdasın

Son dönemin popüler isimlerinden İpek Filiz Yazıcı, şarkıcı Ufuk Beydemir ile eylül ayında tatile gittiği Roma'da nikah masasına oturmuştu.
Ünlü çift, düğünlerini ise arkadaşları ve ailelerinin katıldığı tören ile Sarıyer'deki Fuat Paşa Yalısı'nda yapmıştı.
Mutlu birliktelikleri devam eden çiftten Ufuk Beydemir, bugün 31 yaşına bastı.
Genç oyuncu da eşinin doğum gününü, sosyal medya üzerinden kutladı.
Eşi Ufuk Beydemir ile pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan İpek Filiz Yazıcı, "İyi ki hayatımdasın, iyi ki doğmuşsun. Seni tarif edilemeyecek kadar çok seviyorum" notunu düştü.
Beydemir de eşine "İyi ki sen dünya güzelim. Ben de seni seviyorum" sözleriyle karşılık verdi.
Öte yandan ünlü çift, geçtiğimiz haftalarda iki yıl sonra ilk kez tanıştıkları yere gidip, o günleri yad etmişti.
Beydemir, Instagram'da yayınladığı fotoğrafa, "Tanıştığımız kulise iki yıl sonra evli olarak ilk kez gitmişizdir" notunu düşmüştü.
Aynı kareyi kendi sosyal medya hesabından paylaşan İpek Filiz Yazıcı ise eşine kalp emojisiyle birlikte "Ne yaptın sen?" yorumunu yapmıştı.