İpek Filiz Yazıcı'dan Ufuk Beydemir'e: İyi ki hayatımdasın

Geçtiğimiz eylül ayında Ufuk Beydemir ile Roma'da nikah masasına oturan oyuncu İpek Filiz Yazıcı, eşinin yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

İpek Filiz Yazıcı'dan Ufuk Beydemir'e: İyi ki hayatımdasın - 1

Son dönemin popüler isimlerinden İpek Filiz Yazıcı, şarkıcı Ufuk Beydemir ile eylül ayında tatile gittiği Roma'da nikah masasına oturmuştu.

N-LIFE HABERLERİ

İpek Filiz Yazıcı'dan Ufuk Beydemir'e: İyi ki hayatımdasın - 2

Ünlü çift, düğünlerini ise arkadaşları ve ailelerinin katıldığı tören ile Sarıyer'deki Fuat Paşa Yalısı'nda yapmıştı.

İpek Filiz Yazıcı'dan Ufuk Beydemir'e: İyi ki hayatımdasın - 3

BEYDEMİR 31 YAŞINDA

Mutlu birliktelikleri devam eden çiftten Ufuk Beydemir, bugün 31 yaşına bastı.

Genç oyuncu da eşinin doğum gününü, sosyal medya üzerinden kutladı.

İpek Filiz Yazıcı'dan Ufuk Beydemir'e: İyi ki hayatımdasın - 4

"SENİ TARİF EDİLEMEYECEK KADAR ÇOK SEVİYORUM"

Eşi Ufuk Beydemir ile pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan İpek Filiz Yazıcı, "İyi ki hayatımdasın, iyi ki doğmuşsun. Seni tarif edilemeyecek kadar çok seviyorum" notunu düştü.

İpek Filiz Yazıcı'dan Ufuk Beydemir'e: İyi ki hayatımdasın - 5

Beydemir de eşine "İyi ki sen dünya güzelim. Ben de seni seviyorum" sözleriyle karşılık verdi.

İpek Filiz Yazıcı'dan Ufuk Beydemir'e: İyi ki hayatımdasın - 6

"EVLİ OLARAK İLK KEZ GİTMİŞİZDİR"

Öte yandan ünlü çift, geçtiğimiz haftalarda  iki yıl sonra ilk kez tanıştıkları yere gidip, o günleri yad etmişti.

İpek Filiz Yazıcı'dan Ufuk Beydemir'e: İyi ki hayatımdasın - 7

Beydemir, Instagram'da yayınladığı fotoğrafa, "Tanıştığımız kulise iki yıl sonra evli olarak ilk kez gitmişizdir" notunu düşmüştü.

İpek Filiz Yazıcı'dan Ufuk Beydemir'e: İyi ki hayatımdasın - 8

Aynı kareyi kendi sosyal medya hesabından paylaşan İpek Filiz Yazıcı ise eşine kalp emojisiyle birlikte "Ne yaptın sen?" yorumunu yapmıştı.

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