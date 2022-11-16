 İpek Filiz Yazıcı'nın kardeşiyle benzerliği dikkat çekti - Son Dakika Magazin Haberleri | N-Life

İpek Filiz Yazıcı'nın kardeşiyle benzerliği dikkat çekti

Geçtiğimiz ay şarkıcı Ufuk Beydemir ile Roma'da dünyaevine giren oyuncu İpek Filiz Yazıcı, kız kardeşiyle benzerliğiyle gündeme geldi.

İpek Filiz Yazıcı'nın kardeşiyle benzerliği dikkat çekti - 1

Aşk 101 dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu İpek Filiz Yazıcı, sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti.

İpek Filiz Yazıcı'nın kardeşiyle benzerliği dikkat çekti - 2

Kız kardeşiyle selfie pozlarını takipçileriyle paylaşan Yazıcı, kardeşine benzerliğiyle gündeme geldi.

İpek Filiz Yazıcı'nın kardeşiyle benzerliği dikkat çekti - 3

“Aşkım bebeğim benim” notunu düşen oyuncunun paylaşımının altına “Hangisi İpek?” veya “Aynısınız!” gibi yorumlar yağdı.

İpek Filiz Yazıcı'nın kardeşiyle benzerliği dikkat çekti - 4

Yaklaşık 2 senedir birlikte olan  Yazıcı ile şarkıcı Ufuk Beydemir, Roma'da dünyaevine girmişti.

İpek Filiz Yazıcı'nın kardeşiyle benzerliği dikkat çekti - 5

Yazıcı, nikah törenin straplez kesim düşük kol bir gelinlik tercih etti. Beydemir ise simsiyah bir takım elbise giydi.

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