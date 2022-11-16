İpek Filiz Yazıcı'nın kız kardeşiyle benzerliğiyle dikkat çekti

Aşk 101 dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu İpek Filiz Yazıcı, sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti.
Kız kardeşiyle selfie pozlarını takipçileriyle paylaşan Yazıcı ile kardeşine benzerliğiyle gündeme geldi.
“Aşkım bebeğim benim” notunu düşen oyuncunun paylaşımının altına “Hangisi İpek?” veya “Aynısınız!” gibi yorumlar yağdı.
Yaklaşık 2 senedir birlikte olan Yazıcı ile şarkıcı Ufuk Beydemir, Roma'da dünyaevine girmişti.
Yazıcı, nikah törenin straplez kesim düşük kol bir gelinlik tercih etti. Beydemir ise simsiyah bir takım elbise giydi.