İran'dan Britney Spears'a Mahsa Amini tepkisi: Akıl sağlığı yerinde değil

IRNA yaptığı açıklamada "Amerikalı şarkıcı Britney Spears, 2008 yılında akıl sağlığı sorunları nedeniyle babasının vasiliği altına alındı. Bu, Britney’nin babasına mali durumu ve hatta hamilelik, yeniden evlenme ve genç oğullarını ziyaretleri gibi kişisel yaşam alanı üzerinde kontrol sağladı" dedi.