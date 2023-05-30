İranlı modelin idam ipi göndermeli kıyafetine tepki

Mahsa Amini protestolarıyla bağlantılı olarak İran'da son 18 günde en az 90 kişi idam edildi. Norveç merkezli İran İnsan Hakları grubuna göre, bu ay, ülkenin son beş yılının "en kanlı mayıs ayı" olarak tarihe geçti.

Jaberi'nin videosu ve kıyafet seçimi internette viral hale geldi. Gazeteciler ve siyasi yorumcular İranlı modele bakış konusunda ikiye ayrıldı. Kimisi övgüler yağdırırken, bir kısım isim de İranlı modele ateş püskürdü. İranlı hükümet yetkilileri de Jaberi'ye tepki gösterdi.