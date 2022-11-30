İrem Helvacıoğlu: Ben de fiziksel şiddete maruz kaldım

"FİZİKSEL ŞİDDETE MARUZ KALDIM"

Oyuncu sözlerine, “Ben de kendi hayatımda fiziksel şiddete maruz kaldım. Özellikle psikolojik şiddet görüyorum ve bunu sonradan fark ediyorum. Hayatımda bu tarz şiddeti bana uygulayanlara yer vermiyorum" diyerek devam etti.