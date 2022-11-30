İrem Helvacıoğlu: Ben de fiziksel şiddete maruz kaldım

Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, 'kadına şiddet' konusuna değinerek kendisinin de fiziksel şiddete maruz kaldığını paylaştı.

İrem Helvacıoğlu: Ben de fiziksel şiddete maruz kaldım - 1

Güneşin Kızları, Sen Anlat Karadeniz, Kaçış ve Seni Çok Bekledim gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, geçtiğimiz günlerde şiddet konusuna değinerek bazı itiraflarda bulundu.

İrem Helvacıoğlu: Ben de fiziksel şiddete maruz kaldım - 2

Helvacıoğlu, Habertürk’ten Volkan Özdemir’in haberine göre, "Bu gerçekliğin, bu şiddetin hala yaşanabiliyor olmasını bilmek çok korkunç ve sinir bozucu bir duygu” dedi.

İrem Helvacıoğlu: Ben de fiziksel şiddete maruz kaldım - 3

"FİZİKSEL ŞİDDETE MARUZ KALDIM"

Oyuncu sözlerine, “Ben de kendi hayatımda fiziksel şiddete maruz kaldım. Özellikle psikolojik şiddet görüyorum ve bunu sonradan fark ediyorum. Hayatımda bu tarz şiddeti bana uygulayanlara yer vermiyorum" diyerek devam etti.

İrem Helvacıoğlu: Ben de fiziksel şiddete maruz kaldım - 4

Uzun bir süredir Yolaç Özcan ile birlikte olan oyuncu, ilişkisiyle ilgili her şeyin yolunda olduğunu söylerken evlilik sorunlarına “Kısmet” cevabını verdi.

N-LIFE HABERLERİ

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