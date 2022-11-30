İrem Helvacıoğlu: Ben de fiziksel şiddete maruz kaldım

Güneşin Kızları, Sen Anlat Karadeniz, Kaçış ve Seni Çok Bekledim gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, geçtiğimiz günlerde şiddet konusuna değinerek bazı itiraflarda bulundu.
Helvacıoğlu, Habertürk’ten Volkan Özdemir’in haberine göre, "Bu gerçekliğin, bu şiddetin hala yaşanabiliyor olmasını bilmek çok korkunç ve sinir bozucu bir duygu” dedi.
Oyuncu sözlerine, “Ben de kendi hayatımda fiziksel şiddete maruz kaldım. Özellikle psikolojik şiddet görüyorum ve bunu sonradan fark ediyorum. Hayatımda bu tarz şiddeti bana uygulayanlara yer vermiyorum" diyerek devam etti.
Uzun bir süredir Yolaç Özcan ile birlikte olan oyuncu, ilişkisiyle ilgili her şeyin yolunda olduğunu söylerken evlilik sorunlarına “Kısmet” cevabını verdi.