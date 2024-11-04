İrem Helvacıoğlu ile eşi Ural Kaspar'dan olumsuz yorumlara tepki: Günlerdir üzülerek okuyoruz

Geçtiğimiz günlerde dünyaevine giren oyuncu İrem Helvacıoğlu ile işletmeci Ural Kaspar, düğün gününden itibaren birçok konuda eleştirilmişti. Ünlü çift, olumsuz yorumlar hakkında sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı.

İrem Helvacıoğlu ile eşi Ural Kaspar'dan olumsuz yorumlara tepki: Günlerdir üzülerek okuyoruz - 1

Daha önce "Güneşin Kızları", "Seni Çok Bekledim", "Sen Anlat Karadeniz", "Yürek Çıkmazı" gibi projelerde rol alan oyuncu İrem Helvacıoğlu bir süredir beraber olduğu Ural Kaspar ile 28 Ekim'de nikah masasına oturdu.

N-LIFE HABERLERİ

İrem Helvacıoğlu ile eşi Ural Kaspar'dan olumsuz yorumlara tepki: Günlerdir üzülerek okuyoruz - 2

Sürpriz evlilik kararıyla hayranlarını şaşırtan ünlü çiftten Kaspar'ın düğün günü "Heyecanlı değilim" açıklaması başta olmak üzere birçok tavrı eleştirilmişti.

İrem Helvacıoğlu ile eşi Ural Kaspar'dan olumsuz yorumlara tepki: Günlerdir üzülerek okuyoruz - 3

Düğünden birkaç gün sonra birlikte görüntülenen ünlü çiftten Ural Kaspar'ın gergin tavırları ve oyuncunun bitkin hali sosyal medyada gündem oldu.

İrem Helvacıoğlu ile eşi Ural Kaspar'dan olumsuz yorumlara tepki: Günlerdir üzülerek okuyoruz - 4

"SALDIRILARI HAK ETMİYORUZ"

Yapılan olumsuz yorumlar üzerine İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar, sosyal medya hesaplarından şu açıklamayı yaptı:

"Hayatımızın en mutlu günlerinde bu açıklamayı yapmak zorunda kalmak gerçekten her ikimiz için de son derece üzücü. Düğün gecemizden itibaren başlayan ve ısrarlı bir şekilde devam eden olumsuz yorumları günlerdir üzülerek okuyoruz. Ancak özellikle son günlerde ağza dahi alınmayacak hakaretleri, bedduaları, ithamları ve özlük haklarımıza ve aile olma kararımıza karşı yapılan saldırıları da kabullenmediğimiz gibi hak etmiyoruz da."

İrem Helvacıoğlu ile eşi Ural Kaspar'dan olumsuz yorumlara tepki: Günlerdir üzülerek okuyoruz - 5

"Biz evlendik, aile olduk, çok mutluyuz ve en mutlu anlarımızı da büyük bir heyecanla sizinle paylaştık. Bu mutlu günlerimizi paylaşırken hissettiğimiz samimiyetimizin karşılığı edilen binlerce hakaret ve küfür asla olmamalıydı. Basına yansıyan görüntülerdeki olumsuz gelebilecek soru ve yorumlardan kaçma hamlemizin bile yanlış yorumlara neden olduğunu görünce sizinle bu satırları yazmak istedik. "Bundan sonraki süreçte göstereceğiniz yakınlık ve anlayış için şimdiden sizlere teşekkür ediyoruz."

İrem Helvacıoğlu ile eşi Ural Kaspar'dan olumsuz yorumlara tepki: Günlerdir üzülerek okuyoruz - 6

"SENİ ÇOK SEVİYORUM"

Öte yandan Ural Kaspar, düğün sonrası eşiyle pozunu paylaşmış ve "Tek bir cümleyle özetleyeceğim; iyi ki varsın ve seni çok seviyorum" notunu düşmüştü.

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