İrem Helvacıoğlu ile eşi Ural Kaspar'dan olumsuz yorumlara tepki: Günlerdir üzülerek okuyoruz

"SALDIRILARI HAK ETMİYORUZ"

Yapılan olumsuz yorumlar üzerine İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar, sosyal medya hesaplarından şu açıklamayı yaptı:



"Hayatımızın en mutlu günlerinde bu açıklamayı yapmak zorunda kalmak gerçekten her ikimiz için de son derece üzücü. Düğün gecemizden itibaren başlayan ve ısrarlı bir şekilde devam eden olumsuz yorumları günlerdir üzülerek okuyoruz. Ancak özellikle son günlerde ağza dahi alınmayacak hakaretleri, bedduaları, ithamları ve özlük haklarımıza ve aile olma kararımıza karşı yapılan saldırıları da kabullenmediğimiz gibi hak etmiyoruz da."