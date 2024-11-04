İrem Helvacıoğlu ile eşi Ural Kaspar'dan olumsuz yorumlara tepki: Günlerdir üzülerek okuyoruz
Geçtiğimiz günlerde dünyaevine giren oyuncu İrem Helvacıoğlu ile işletmeci Ural Kaspar, düğün gününden itibaren birçok konuda eleştirilmişti. Ünlü çift, olumsuz yorumlar hakkında sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı.
Daha önce "Güneşin Kızları", "Seni Çok Bekledim", "Sen Anlat Karadeniz", "Yürek Çıkmazı" gibi projelerde rol alan oyuncu İrem Helvacıoğlu bir süredir beraber olduğu Ural Kaspar ile 28 Ekim'de nikah masasına oturdu.