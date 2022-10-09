İrlandalı kadın Kate Middleton'ı gözünün içine bakarak protesto etti

NEDEN PROTESTO EDİLDİ?

Kuzey İrlanda ile İngiltere arasında uzun yıllar boyunca ciddi sorunlar yaşandı. 1960'larda başlayan ve 1998 Belfast anlaşmasına kadar süren dönemin tam olarak bittiği söylenemez. En temel sorunlar, Kuzey İrlanda'nın anayasal durumu ve iki ana topluluk arasındaki ilişkilerdi. Çoğunlukla Protestan cemaatine mensup olan birlikçiler ve sadakatçiler, genelde Kuzey İrlanda'nın Birleşik Krallık'ın bir parçası olarak kalmasını istiyorlar. Öte yandan çoğunlukla Katolik cemaatine mensup olan İrlandalı milliyetçiler ve cumhuriyetçiler, Birleşik Krallık'tan ayrılıp birleşik bir İrlanda'ya katılmak istiyorlar.

İlk gruptakiler genelde kendilerini Britanyalı olarak görmekteyken ikinci gruptakiler genelde kendilerini İrlandalı olarak görüyor.