İrlandalı şarkıcı Sinead O'Connor son yolculuğuna İslami törenle uğurlanacak

1983 yılında babasının desteğiyle girdiği "Newtown" adlı okulda müziğe iyice yoğunlaşarak bir deneme albümü çıkardı. Ertesi yıl, bir müzik dergisi aracığıyla tanıştığı Columb Farrey'in yönlendirmesiyle "Ton Ton Macoute" adını verdiği kendi müzik topluluğunu oluşturdu. Küçük bar ve gece kulüplerinde sahneye çıkan Ton Ton Macoute, tam adını duyurmaya başladığı 1985 yılı sürecinde annesini bir Trafik kazasında yitirdi.

Bu olaydan etkilenerek Londra'ya gitti ve orada John Reynolds ile evlendi. Bob Dylan'dan Bono'ya kadar, Fachtna O'Ceallaigh ve Marco Pironi gibi sanatçılarla birlikte çalışmalar yaptı.

1990 yılında söz yazarının Prince olduğu ve zirveye çıkmasına yol açan şarkı olan "Nothing Compares 2 U" adlı şarkıyı yaptı. Layık görüldüğü Grammy Ödülü'nü reddeden O'Connor, politik kimliğini sanatıyla birlikte önplana çıkararak, ABD ve savaş karşıtı bir çizgi izledi.