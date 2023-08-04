İrlandalı şarkıcı Sinead O'Connor son yolculuğuna İslami törenle uğurlanacak

Müslüman olduktan sonra adını Shuhada Sadaqat olarak değiştiren İrlandalı şarkıcı Sinead O'Connor, İslami törenle uğurlanacak.

İrlandalı şarkıcı Sinead O'Connor son yolculuğuna İslami törenle uğurlanacak - 1

Geçen hafta 56 yaşında hayatını kaybeden ünlü İrlandalı şarkıcı Sinead O'Connor, önümüzdeki hafta sonu düzenlenecek İslami törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

Müslüman olduktan sonra adını Shuhada Sadaqat olarak değiştiren şarkıcı, bir süre önce İrlanda'dan taşınarak Londra'ya yerleşmişti. Evinde cansız bedeni bulunan ünlü şarkıcının otopsisi tamamlandı.

N-LIFE HABERLERİ

İrlandalı şarkıcı Sinead O'Connor son yolculuğuna İslami törenle uğurlanacak - 2

Otopsi raporu ve O'Connor'ın ölüm nedeni henüz açıklanmadı. Resmi yetkililerin ilk anda yaptığı açıklamaya göre Sinead O'Connor'ın ölümü şüpheli bulunmamıştı. Fakat son yapılan yazılı açıklamada eğer soruşturma açılması gerekirse bunun da kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.

Şarkıcının naaşı ailesine teslim edildi. Ailesinin ünlü şarkıcı için önümüzdeki haftanın sonuna kadar cenaze töreni düzenlemesi bekleniyor.

İrlandalı şarkıcı Sinead O'Connor son yolculuğuna İslami törenle uğurlanacak - 3

2018 yılında Müslüman olan şarkıcının ailesinin İslami geleneklere uygun bir cenaze töreni için olasılıkları değerlendirdiği belirtildi. 

Sinead O'Connor, 2018 yılında yaptığı bir sosyal medya paylaşımıyla Katolik Hristiyanlık'tan ayrılıp İslam dinini seçtiğini duyurmuştu.

Ünlü şarkıcı, "Müslüman olmaktan gurur duyuyorum. Bu her akıllı ilahiyatçının doğal olarak varacağı bir sonuç. Tüm kutsal yazıtlar bizi İslam dinine götürüyor" demişti. 

İrlandalı şarkıcı Sinead O'Connor son yolculuğuna İslami törenle uğurlanacak - 4

İrlandalı şarkıcı, 1990'da Prince's Nothing Compares 2 U'nun yürek burkan kapağıyla dünya çapında yıldız olmuştu.

Dört çocuk annesi Sinead O'Connor'ın, 17 yaşındaki oğlu Shane, intihar nöbeti sırasında hastaneden kaçtıktan sonra Ocak 2022'de intihar etmişti.

İrlandalı şarkıcı Sinead O'Connor son yolculuğuna İslami törenle uğurlanacak - 5

SINEAD O'CONNOR KİMDİR?

Sinéad Marie Bernadette O'Connor, 8 Aralık 1966, Dublin doğumlu, İrlandalı şarkıcı, söz yazarı ve bestecidir. Adını, İngiltere'ye karşı girdiği bağımsızlık savaşıyla tanınan İrlanda Cumhurbaşkanı'nın eşinden alan O'Connor, anne ve babasının boşanmasından sonra, annesinin kendisine şiddet uygulaması nedeniyle 1979 yılından sonra babasıyla birlikte yaşamaya başladı.

Eğitimini tamamlayamayan sanatçı, en son öğrenim gördüğü okulda sanata eğilim gösterdi. Barbra Streisand'ın "Evergreen" adlı şarkısını söyleyerek dikkatleri üzerine çekince Tua Nua adlı bir topluluğa katıldı.

İrlandalı şarkıcı Sinead O'Connor son yolculuğuna İslami törenle uğurlanacak - 6

1983 yılında babasının desteğiyle girdiği "Newtown" adlı okulda müziğe iyice yoğunlaşarak bir deneme albümü çıkardı. Ertesi yıl, bir müzik dergisi aracığıyla tanıştığı Columb Farrey'in yönlendirmesiyle "Ton Ton Macoute" adını verdiği kendi müzik topluluğunu oluşturdu. Küçük bar ve gece kulüplerinde sahneye çıkan Ton Ton Macoute, tam adını duyurmaya başladığı 1985 yılı sürecinde annesini bir Trafik kazasında yitirdi.

Bu olaydan etkilenerek Londra'ya gitti ve orada John Reynolds ile evlendi. Bob Dylan'dan Bono'ya kadar, Fachtna O'Ceallaigh ve Marco Pironi gibi sanatçılarla birlikte çalışmalar yaptı.

1990 yılında söz yazarının Prince olduğu ve zirveye çıkmasına yol açan şarkı olan "Nothing Compares 2 U" adlı şarkıyı yaptı. Layık görüldüğü Grammy Ödülü'nü reddeden O'Connor, politik kimliğini sanatıyla birlikte önplana çıkararak, ABD ve savaş karşıtı bir çizgi izledi.

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