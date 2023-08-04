İrlandalı şarkıcı Sinead O'Connor son yolculuğuna İslami törenle uğurlanacak
Müslüman olduktan sonra adını Shuhada Sadaqat olarak değiştiren İrlandalı şarkıcı Sinead O'Connor, İslami törenle uğurlanacak.
Geçen hafta 56 yaşında hayatını kaybeden ünlü İrlandalı şarkıcı Sinead O'Connor, önümüzdeki hafta sonu düzenlenecek İslami törenle son yolculuğuna uğurlanacak.
Müslüman olduktan sonra adını Shuhada Sadaqat olarak değiştiren şarkıcı, bir süre önce İrlanda'dan taşınarak Londra'ya yerleşmişti. Evinde cansız bedeni bulunan ünlü şarkıcının otopsisi tamamlandı.