İş anlaşmaları iptal olmuştu: Prens Harry ve Meghan Markle çöküş döneminde

Rolling Stone dergisi, bir süredir dijital platformlarla yaptıkları anlaşmaların iptali ile gündeme gelen Meghan Markle ve Prens Harry'i mercek altına aldı. Rolling Stone, ünlü çift için çöküş döneminde ifadelerini kullandı.

İş anlaşmaları iptal olmuştu: Prens Harry ve Meghan Markle çöküş döneminde - 1

2020 yılında İngiltere Kraliyet Ailesi'nden ayrılıp ABD'ye taşınan Meghan Markle ile Prens Harry, küresel dijital yayın devleriyle bir dizi anlaşmalar imzalamış ve kendi multimedya kuruluşları Archewell'i kurmuştu.

N-LIFE HABERLERİ

İş anlaşmaları iptal olmuştu: Prens Harry ve Meghan Markle çöküş döneminde - 2

Ancak kısa bir süre önce ünlü çiftin Spotify ile anlaşması sona ermişti. Spotify'ın, sadece 12 bölümün yayımlandığı 15 milyon sterlinlik (yaklaşık 494 milyon TL) anlaşmada Markle'ın yaptığı üretim ve katılımın yetersizliğinden memnun olmadığı belirtilmişti.

İş anlaşmaları iptal olmuştu: Prens Harry ve Meghan Markle çöküş döneminde - 3

"BAŞARISIZ BİR DÖNEMDEN GEÇİYORLAR"

Tüm bunların ardından Rolling Stone dergisi, çiftin başarısız bir döneminden geçtiğini öne sürdü.

Rolling Stone "Sussex çiftinin halihazırda karşı karşıya kaldığı sorunun bir kısmı, markalarını Kraliyet Ailesi'yle aralarındaki anlaşmazlıklar üzerine kurmalarından kaynaklanıyor. Aralarındaki çekişme halihazırda çıkmaza girmişken söylenecek pek bir şey kalmamış gibi görünüyor" dedi.

İş anlaşmaları iptal olmuştu: Prens Harry ve Meghan Markle çöküş döneminde - 4

"KRALİYET AİLESİYLE ARALARINDAKİ SIKINTILAR DIŞINDAKİ İÇERİKLERE TALEP YOK"

Dergide "Sussex çifti zor bir durumda: Kraliyet kurumuyla aralarındaki sürtüşmeye dair içeriklere duyulan ilgi azalıyor çünkü bunu çok fazla farklı formatta tüketmek artık aşırıya kaçmak gibi geliyor. Ama Archetypes adlı podcast gibi bu konuyla alakalı olmayan diğer projelerine yönelik de pek talep yok" ifadelerine de yer verildi.

İş anlaşmaları iptal olmuştu: Prens Harry ve Meghan Markle çöküş döneminde - 5

DAHA İYİ BİR ANLAŞMA ARAYIŞINDALAR

Öte yandan çiftin içeriklerini yayınlayabilecekleri daha iyi bir platform ve ortaklık arayışında olduğu iddia edilmişti. Çiftin, Spotify ile anlaşmasının yaklaşık 25 milyon dolar değerinde olduğu biliniyor.

Markle, podcast'lerinde Serena Williams ve Mariah Carey gibi isimleri ağırlamış ve kadın rolleri üzerine konuşmuştu.

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