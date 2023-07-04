İş anlaşmaları iptal olmuştu: Prens Harry ve Meghan Markle çöküş döneminde
Rolling Stone dergisi, bir süredir dijital platformlarla yaptıkları anlaşmaların iptali ile gündeme gelen Meghan Markle ve Prens Harry'i mercek altına aldı. Rolling Stone, ünlü çift için çöküş döneminde ifadelerini kullandı.
2020 yılında İngiltere Kraliyet Ailesi'nden ayrılıp ABD'ye taşınan Meghan Markle ile Prens Harry, küresel dijital yayın devleriyle bir dizi anlaşmalar imzalamış ve kendi multimedya kuruluşları Archewell'i kurmuştu.