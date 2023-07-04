İş anlaşmaları iptal olmuştu: Prens Harry ve Meghan Markle çöküş döneminde

"KRALİYET AİLESİYLE ARALARINDAKİ SIKINTILAR DIŞINDAKİ İÇERİKLERE TALEP YOK"

Dergide "Sussex çifti zor bir durumda: Kraliyet kurumuyla aralarındaki sürtüşmeye dair içeriklere duyulan ilgi azalıyor çünkü bunu çok fazla farklı formatta tüketmek artık aşırıya kaçmak gibi geliyor. Ama Archetypes adlı podcast gibi bu konuyla alakalı olmayan diğer projelerine yönelik de pek talep yok" ifadelerine de yer verildi.