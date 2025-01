"SENİN ANNEN OLMAK HARİKA"

Hande Ünal ise kızının doğum gününü "Gecesiyle gündüzüyle seninle geçen 1 sene. Her gün birbirinden özel, her bakışın, her dokunuşun çok kıymetli... Her anını hafızama kazıyorum, bir saniyesi bile aklımdan hiç çıkmasın istiyorum. Bize sonsuz bir sevgi verdin, küçücük kalbinle hayatımızı cennete çevirdin. Güler yüzün, huzurun, mutluluğun, aşk dolu kalbin hep daim olsun... Sağlıkla yaşa canım kızım. Senin annen olmak harika" notuyla kutladı.