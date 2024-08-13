İsmail Hacıoğlu ile eski eşi Duygu Kumarki'nin mutluluğu kısa sürdü

"SENİ HEP ÇOK SEVDİM"

Öte yandan Duygu Kumarki, 30 Kasım 2023'te 38 yaşına basan Hacıoğlu'nun doğum gününü şu sözlerle kutlamıştı:

"Yarası baba olan kız çocukları iyileşmez diyordu şair… Sen Yemin’in yüreğinde çiçek açtın en uslanmaz ele avuca sığmaz halinde duruldun hep onu görünce… Avuçlarının içinde sıkmadan korumaya çalıştım ve hala… Yüreğinin aydınlığını bilirim karartma ışıklarını… Hatalarınla, doğrularınla, dağıttıkların inşa ettiklerinle gözyaşların bazen öfkenle…. Dilin başka dediği zaman yine sırtımızdan eksik etmediğin elinle iyi ki varsın. İyi ki doğdun. Ailece nice güzel yaşların olsun. Seni hep çok sevdim ve daima seveceğim."