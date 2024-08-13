İsmail Hacıoğlu ile eski eşi Duygu Kumarki'nin mutluluğu kısa sürdü
Oyuncu İsmail Hacıoğlu ile boşandığı eşi Duygu Kumarki, geçtiğimiz aylarda ilişkilerine bir şans daha tanımıştı. Ancak ünlü çiftin mutluluğu kısa sürdü. Duygu Kumarki, Hacıoğlu ile bir kez daha ayrıldıklarını duyurdu.
Son olarak “Cem Karaca’nın Gözyaşları” filminde başrol oynayan İsmail Hacıoğlu, 2016 yılında Duygu Kumarki ile nikah masasına oturmuş ve çiftin Yemin adını verdikleri bir kızları olmuştu. İkili, 2020 yılında anlaşmalı olarak boşanmıştı.