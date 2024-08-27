İsmail Hacıoğlu ile yollarını ayıran Duygu Kumarki, çareyi hesabını kapatmakta buldu
Oyuncu İsmail Hacıoğlu ile boşandığı eşi Duygu Kumarki, geçtiğimiz aylarda ilişkilerine bir şans daha tanımıştı. Ancak ünlü çiftin mutluluğu kısa sürdü ve çift bir kez daha ayrıldıklarını duyurdu. Kumarki, Hacıoğlu'nun soyadını sosyal medya hesabından silemeyince hesabını kapatma kararı aldı.
Son olarak “Cem Karaca’nın Gözyaşları” filminde başrol oynayan İsmail Hacıoğlu, 2016 yılında Duygu Kumarki ile nikah masasına oturmuş ve çiftin Yemin adını verdikleri bir kızları olmuştu.
İkili, 2020 yılında anlaşmalı olarak boşanmıştı. Ayrılığın ardından Merve Çağıran ve Aslıhan Gürbüz ile aşk yaşayan İsmail Hacıoğlu, aradığı mutluluğu bulamamış ve eski eşler barışmıştı.