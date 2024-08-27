İsmail Hacıoğlu ile yollarını ayıran Duygu Kumarki, çareyi hesabını kapatmakta buldu

Oyuncu İsmail Hacıoğlu ile boşandığı eşi Duygu Kumarki, geçtiğimiz aylarda ilişkilerine bir şans daha tanımıştı. Ancak ünlü çiftin mutluluğu kısa sürdü ve çift bir kez daha ayrıldıklarını duyurdu. Kumarki, Hacıoğlu'nun soyadını sosyal medya hesabından silemeyince hesabını kapatma kararı aldı.

İsmail Hacıoğlu ile yollarını ayıran Duygu Kumarki, çareyi hesabını kapatmakta buldu - 1

Son olarak “Cem Karaca’nın Gözyaşları” filminde başrol oynayan İsmail Hacıoğlu, 2016 yılında Duygu Kumarki ile nikah masasına oturmuş ve çiftin Yemin adını verdikleri bir kızları olmuştu.

İkili, 2020 yılında anlaşmalı olarak boşanmıştı. Ayrılığın ardından Merve Çağıran ve Aslıhan Gürbüz ile aşk yaşayan İsmail Hacıoğlu, aradığı mutluluğu bulamamış ve eski eşler barışmıştı.

N-LIFE HABERLERİ

İsmail Hacıoğlu ile yollarını ayıran Duygu Kumarki, çareyi hesabını kapatmakta buldu - 2

YİNE AYRILDILAR

İlişkilerine bir şans daha tanıyan İsmail Hacıoğlu ile Duygu Kaya Kumarki'den üzücü haber geldi.

Duygu Kaya Kumarki, İsmail Hacıoğlu ile birlikteliklerini sonlandırdıklarını "Eski eşim İsmail Hacıoğlu ile yeniden ortak bir yaşam sürmeye başlamıştık. Bir süre önce konuşarak ortak hayatımıza son vermiş bulunmaktayız. Ebeveyn olarak kızımızla aktivitelerimizde bizi yan yana göreceğinizi belirtmek isteriz" sözleriyle duyurdu.

İsmail Hacıoğlu ile yollarını ayıran Duygu Kumarki, çareyi hesabını kapatmakta buldu - 3

SOYADINI SİLEMEDİ

Kumarki, Instagram hesabından "Hacıoğlu" soyadını kaldırmak istedi ancak soyadını bir türlü silemediğini belirten Kumarki, hesabını kapatacağını açıkladı.

İsmail Hacıoğlu ile yollarını ayıran Duygu Kumarki, çareyi hesabını kapatmakta buldu - 4

Kumarki "Arkadaşlar tüm yöntemleri denedim, hesabım onaylı olduğu için isim değişikliği yapamadım" diyerek yeni bir hesap açacağını duyurdu.

İsmail Hacıoğlu ile yollarını ayıran Duygu Kumarki, çareyi hesabını kapatmakta buldu - 5

"SENİ HEP ÇOK SEVDİM"

Öte yandan Duygu Kumarki, 30 Kasım 2023'te 38 yaşına basan Hacıoğlu'nun doğum gününü şu sözlerle kutlamıştı:

"Yarası baba olan kız çocukları iyileşmez diyordu şair… Sen Yemin’in yüreğinde çiçek açtın en uslanmaz ele avuca sığmaz halinde duruldun hep onu görünce… Avuçlarının içinde sıkmadan korumaya çalıştım ve hala… Yüreğinin aydınlığını bilirim karartma ışıklarını… Hatalarınla, doğrularınla, dağıttıkların inşa ettiklerinle gözyaşların bazen öfkenle…. Dilin başka dediği zaman yine sırtımızdan eksik etmediğin elinle iyi ki varsın. İyi ki doğdun. Ailece nice güzel yaşların olsun. Seni hep çok sevdim ve daima seveceğim."

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