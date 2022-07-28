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İspanya Eşitlik Bakanlığı "Tüm vücutlar plaj vücududur” kampanyası başlattı

Haberler - ntv.com.tr | 28.07.2022 - 12:01 - Son Güncelleme : 28.07.2022 - 12:09

İspanya Eşitlik Bakanlığı, “Tüm vücutlar plaj vücududur” adındaki kampanya ile tüm vücut tiplerini İspanya sahillerinde güneşin tadını çıkarmaya teşvik etti.

İspanya Eşitlik Bakanlığı "Tüm vücutlar plaj vücududur” kampanyası başlattı - 1

'Yaz da bizim" sloganıyla her bedendeki kadını plajlara davet eden İspanya Eşitlik Bakanlığı yeni bir kampanya başlattı.

İspanya Eşitlik Bakanlığı "Tüm vücutlar plaj vücududur” kampanyası başlattı - 2

KADINLARA ÇAĞRIDA BULUNDU

“Tüm vücutlar plaj vücududur” adındaki kampanya ile farklı boy ve beden tiplerine sahip kadınları “kapsayıcılık” çerçevesinde plajlara davet eden Sosyal Hizmetler Bakanı Ione Belarra, Twitter hesabından tüm kadınlara çağrıda bulundu. Morillas paylaşımında “Cinsiyet kalıplarından arınmış, her alanda yer alan farklı bedenler. Yaz da bize ait. Özgür, eşit ve çeşitli” ifadelerini kullandı.

Kampanya için hazırlanan posterlerde yaşlı, kilolu ve zayıf vücut tiplerine sahip kadınların sahilin keyfini çıkarırken çekilen fotoğrafları kullanıldı.

İspanya Eşitlik Bakanlığı "Tüm vücutlar plaj vücududur” kampanyası başlattı - 3

Posterde, "Yazlar da bizim. İstediğin şekilde, istediğin yerde, istediğin kişiyle yazın tadını çıkar" ifadesi yer aldı.

İspanya Kadın Enstitüsü lideri Antonia Morillas, kadınlara yönelik fiziksel beklentilerin, kadınların özgüvenlerini etkilediğini ve haklarını ihlal ettiğini belirtti.

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