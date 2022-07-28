İspanya Eşitlik Bakanlığı "Tüm vücutlar plaj vücududur” kampanyası başlattı

KADINLARA ÇAĞRIDA BULUNDU

“Tüm vücutlar plaj vücududur” adındaki kampanya ile farklı boy ve beden tiplerine sahip kadınları “kapsayıcılık” çerçevesinde plajlara davet eden Sosyal Hizmetler Bakanı Ione Belarra, Twitter hesabından tüm kadınlara çağrıda bulundu. Morillas paylaşımında “Cinsiyet kalıplarından arınmış, her alanda yer alan farklı bedenler. Yaz da bize ait. Özgür, eşit ve çeşitli” ifadelerini kullandı.

Kampanya için hazırlanan posterlerde yaşlı, kilolu ve zayıf vücut tiplerine sahip kadınların sahilin keyfini çıkarırken çekilen fotoğrafları kullanıldı.