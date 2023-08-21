İspanya’nın gelecekteki kraliçesi Prenses Leonor askere gitti

İspanya tahtının gelecekteki kraliçesi ve silahlı kuvvetlerinin başkomutanı olması beklenen İspanya Prensesi Leonor, perşembe günü üç yıllık askeri eğitimine başladı.

Kral 6. Felipe'nin ekim ayında 18 yaşına girecek olan en büyük kızı, ebeveynleri Kral Felipe ve Kraliçe Letizia ve kız kardeşi Sofia ile birlikte Zaragoza'daki Kara Harp Akademisi'ne giderek birliğe teslim oldu.