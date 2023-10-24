İsrail-Hamas savaşı Hollywood'u ikiye böldü

İsrail'in Filistin saldırısı Hollywood'u ikiye böldü. Bazı Yahudi Hollywood yıldızları, saldırıları kınayan bir açıklama yayımlamadığı için Amerika Yazarlar Birliği'ne mektup yazdı. Hamas'ın saldırısına yönelik eleştiri getiren isimler de oldu.

İsrail-Hamas savaşı Hollywood'u ikiye böldü - 1

İsrail-Hamas savaşı Hollywood'u ikiye bölmüş görünüyor. Wall Street Journal'ın haberine göre çatışmalar, aylarca süren grevde omuz omuza hak arayan yazarlar arasında bölünmelere, yöneticilerle aktörler arasında ise tartışmalara yol açmış durumda.

Önde gelen bazı Yahudi yazarlar, saldırıları kınayan bir açıklama yayımlamadığı için Amerika Yazarlar Birliği'ne kızgınlıklarını ve hayal kırıklıklarını dile getirdi.

Aralarında Jerry Seinfeld ve Sacha Baron Cohen'in de bulunduğu Hollywood yıldızları, açık bir mektupla Amerika Yazarlar Birliği'ni eleştirdi.

N-LIFE HABERLERİ

İsrail-Hamas savaşı Hollywood'u ikiye böldü - 2

Öte yandan komedyen Dave Chappelle'in Boston'daki gösterisi sırasında Hamas'ın saldırısını kınamasının salondan bazı izleyicilerin çıkmasına neden olduğu idda edildi.

İsrail-Hamas savaşı Hollywood'u ikiye böldü - 3

Oscar ve Emmy ödüllü oyuncular Cate Blanchett, Joaquin Phoenix, Kristen Stewart ile Dua Lipa, Macklemore, Diplo gibi dünyaca ünlü şarkıcılardan oluşan 57 isim, Filistin’de ateşkes sağlanması için ABD Başkanı Joe Biden ve dünya liderlerine mektup yazdı.

İsrail-Hamas savaşı Hollywood'u ikiye böldü - 4

“Artists4ceasefire.org” sitesinde yayınlanan mektupta ünlü isimler, liderlerden Gazze bombardımanına son verilmesi ve rehinelerin derhal serbest bırakılması için çağrıda bulunmalarını talep etti.

İsrail-Hamas savaşı Hollywood'u ikiye böldü - 5

İngiltere'de aralarında Charles Dance ve Tilda Swinton gibi isimlerin bulunduğu iki binden fazla sanatçı, "Hükümetimizi İsrail'e askeri ve siyasi desteğini sona erdirmeye çağırıyoruz" açıklaması yaptı.

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