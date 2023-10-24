İsrail-Hamas savaşı Hollywood'u ikiye böldü

İsrail-Hamas savaşı Hollywood'u ikiye bölmüş görünüyor. Wall Street Journal'ın haberine göre çatışmalar, aylarca süren grevde omuz omuza hak arayan yazarlar arasında bölünmelere, yöneticilerle aktörler arasında ise tartışmalara yol açmış durumda.



Önde gelen bazı Yahudi yazarlar, saldırıları kınayan bir açıklama yayımlamadığı için Amerika Yazarlar Birliği'ne kızgınlıklarını ve hayal kırıklıklarını dile getirdi.



Aralarında Jerry Seinfeld ve Sacha Baron Cohen'in de bulunduğu Hollywood yıldızları, açık bir mektupla Amerika Yazarlar Birliği'ni eleştirdi.