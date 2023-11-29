İsrail paylaşımıyla tepki çeken Gigi Hadid özür diledi: Pişmanım

İSRAİLLİ MODELDEN TEPKİ

Ünlü model Bar Rafaeli, Hadid'in paylaşımına tepki vermişti. Model, İsrail Savunma Kuvvetleri sözcüsüyle İsrail'in Demir Kubbe savunma sistemi ve Hamas'la devam eden çatışma hakkında konuşan bir röportajın yer aldığı bir video paylaştı. Sözcü, videoda, "Kızılacak çok şey olduğunu düşünüyorum ama dünyanın öfkesinin Hamas'a yöneltilmesi gerekiyor. Çünkü bu savaşı İsrail başlatmadı. Biz bu savaşı istemedik" ifadesini kullandı.

"Savaşımız Hamas'a karşı, Filistinlilere değil" diyen sözcü, dünyayı araştırma yapmaya ve "tarihin doğru tarafında olmaya" çağırdı.

Bar Rafeli, Gigi Hadid'i etiketleyerek "Sanırım seninle konuşuyor" diye yazdı.