İsrail paylaşımıyla tepki çeken Gigi Hadid özür diledi: Pişmanım
İsrail ile ilgili paylaşımını sildikten sonra tepki çeken Gigi Hadid açıklama yaptı. Hadid, paylaşımından pişmanlık duyduğunu dile getirdi.
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İsrail-Filistin çatışmasında tavrını açıkça Filistin'den yana koyan Gigi Hadid, son mesajıyla tepki çekmişti
Hadid'in paylaşımında "İsrail, dünyada çocukları savaş esiri olarak tutan tek ülkedir" diye yazdı. Mesaja, "12 yaşındayken İsrail işgali tarafından kaçırıldığı" açıklanan Ahmed Almanasra adlı çocukla ilgili bir infografik eşlik ediyordu. Grafik, çocuğun hücre hapsinde tutulduğunu iddia ederken, "Yüzlerce Filistinli çocuk İsrail hapishanelerinde tutuklu ve acı çekiyor" ifadeleri yer almıştı.