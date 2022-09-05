Galeri

İstanbul'da Halsey rüzgarı: Uzun süre bekledim

Haberler - ntv.com.tr | 05.09.2022 - 08:02 - Son Güncelleme : 05.09.2022 - 08:06

Türk senarist Alev Aydın ile birliktelik yaşayan Amerikalı şarkıcı Halsey İstanbul'da konser verdi. Hayranlarıyla buluşan yıldız, konser esnasında Türkçe konuştu.

İstanbul'da Halsey rüzgarı: Uzun süre bekledim - 1

Dünyaca ünlü pop şarkıcı , Türkiye’de hayranlarıyla buluştu. 

Türk senarist sevgilisi Alev Aydın ile birlikteliğiyle sık sık gündeme gelen ve Türkçe paylaşımlar yapan şarkıcının konseri merakla bekleniyordu.

İstanbul'da Halsey rüzgarı: Uzun süre bekledim - 2

GELENEĞİ BOZMADI

Küçükçiftlik Park’ta binlerce kişiyle buluşan Halsey, konser esnasında Türkçe konuşarak “Uzun süre bekledim” dedi.

İstanbul'da Halsey rüzgarı: Uzun süre bekledim - 3

Şarkıcı Türkçe konuşmaya devam ederek “Ne haber? Nasılsınız? Uzun süre bekledim, seni çok özledim” ifadelerini kullandı.

İstanbul'da Halsey rüzgarı: Uzun süre bekledim - 4

Türkçe konuşmaya devam eden yıldız havadan dert yanarak “Çok sıcak” dedi.

İstanbul'da Halsey rüzgarı: Uzun süre bekledim - 5

KONSER VERMEYİ KENDİSİ İSTEDİ

İstanbul'a konser vermeye davet üzerine değil, kendi isteğiyle geldiğini belirten Halsey,  "Ben hayranlarımı tanıyorum" dedi.

İstanbul'da Halsey rüzgarı: Uzun süre bekledim - 6

Alev Aydın'la birlikte olan şarkıcının Ender adında bir oğlu var. Aydın ile Türkiye’yi daha önce de ziyaret eden şarkıcı, paylaşımlarında Türkçe ifadeleri sık sık kullanıyor.

İstanbul'da Halsey rüzgarı: Uzun süre bekledim - 7

Öte yandan şarkıcı, sosyal medya hesabından DNA'sında yüzde 11 Türk geni bulunduğunu söylemişti.

İstanbul'da Halsey rüzgarı: Uzun süre bekledim - 8

Alev Aydın ve oğlu Ender'in pozlarını sık sık paylaşan yıldız, Türkçe öğrenmeye çalıştığını belirtmişti.

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER