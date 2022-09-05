İstanbul'da Halsey rüzgarı: Uzun süre bekledim

Haberler - ntv.com.tr | 05.09.2022 - 08:02 - Son Güncelleme : 05.09.2022 - 08:06
Dünyaca ünlü pop şarkıcı Halsey, Türkiye’de hayranlarıyla buluştu.
Türk senarist sevgilisi Alev Aydın ile birlikteliğiyle sık sık gündeme gelen ve Türkçe paylaşımlar yapan şarkıcının konseri merakla bekleniyordu.
Küçükçiftlik Park’ta binlerce kişiyle buluşan Halsey, konser esnasında Türkçe konuşarak “Uzun süre bekledim” dedi.
Şarkıcı Türkçe konuşmaya devam ederek “Ne haber? Nasılsınız? Uzun süre bekledim, seni çok özledim” ifadelerini kullandı.
Türkçe konuşmaya devam eden yıldız havadan dert yanarak “Çok sıcak” dedi.
İstanbul'a konser vermeye davet üzerine değil, kendi isteğiyle geldiğini belirten Halsey, "Ben hayranlarımı tanıyorum" dedi.
Alev Aydın'la birlikte olan şarkıcının Ender adında bir oğlu var. Aydın ile Türkiye’yi daha önce de ziyaret eden şarkıcı, paylaşımlarında Türkçe ifadeleri sık sık kullanıyor.
Öte yandan şarkıcı, sosyal medya hesabından DNA'sında yüzde 11 Türk geni bulunduğunu söylemişti.
Alev Aydın ve oğlu Ender'in pozlarını sık sık paylaşan yıldız, Türkçe öğrenmeye çalıştığını belirtmişti.