İstanbul'da rapçilere operasyon: Heijan, BIG ve CAC gözaltında
İstanbul'da polis, ünlü rap müzik şarkıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, Heijan, BIG ve CAC adlı rapçiler gözaltına alındı. Muti adlı rapçi hakkında ise yakalama kararı bulunuyor.
Rap müzik yapan Heijan olarak tanınan Doğan Tarda, BIG olarak tanınan Samet Işık, ile CAC lakaplı Şahan Terzioğlu organize suç örgütleri için şarkı yaptıkları, kliplerinde silah gösterdikleri, suç ve suçluyu övdükleri gerekçesiyle gözaltına alındı.