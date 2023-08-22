İtalyan milyoner nişan gecesinde nasıl aldatıldığını anlatarak ayrıldı

İtalyan sosyetesinin en bilinen isimlerinden olan milyoner bankacı Massimo Segre, kız arkadaşı Cristina Seymandi ile nişan töreninde yaptığı konuşmayla davetlileri şaşkına çevirdi. Sosyetik isim, nasıl aldatıldığını anlatarak herkesin önünde sevgilisinden ayrıldığını ilan etti.

İtalyan milyoner nişan gecesinde nasıl aldatıldığını anlatarak ayrıldı - 1

İtalya'da bankacılık dünyasının önde gelen isimlerinden olan milyoner Massimo Segre, kız arkadaşı Cristina Seymandi ile nişanlanmak üzereyken, şaşkınlık yaratan bir olaya imza attı. 

Torino’daki lüks villasında düzenlenen davette sahneye çıkan Segre, mikrofonu eline alıp hem müstakbel eşini hem de davetlileri şoke eden bir konuşma yaptı.

64 yaşındaki Segre, 47 yaşındaki sevgilisi Seymandi tarafından nasıl aldatıldığını tane tane açıkladı. Konuşmasının sonunda ise Segre, Seymandi ile evlilik planlarını rafa kaldırdığını söyleyerek ilişkisini bitirme kararı aldığını söyledi. 

N-LIFE HABERLERİ

İtalyan milyoner nişan gecesinde nasıl aldatıldığını anlatarak ayrıldı - 2

BAŞKA ADAMLARLA ÇEKİLMİŞ FOTOĞRAFLARINI GÖSTERDİ

Konuşmasına, “Ben Cristina’ya sevme özgürlüğü veriyorum. Özellikle de başka bir adama, bir avukata. Görünen o ki bana ona verdiği değerden daha fazlasını veriyormuş” ifadeleriyle başlayan Segre daha sonra tonunu da artırdı.

Segre, “Sevgili Cristina, ona duygusal ve cinsel olarak ne kadar aşık olduğunu biliyorum. Ondan önce de bir fabrikatörle ilişkin olduğunu biliyorum” dedi. 150 kişinin katıldığı davette hızını alamayan Segre, davetlilere, sevgilisinin başka adamlarla çekilmiş fotoğraflarını gösterdi.

İtalyan milyoner nişan gecesinde nasıl aldatıldığını anlatarak ayrıldı - 3

TATİL 'JESTİ'

Segre, bu durumdan memnun olmadığını söylerken, “Çok banal bir aldatma hikayesi. Evlilik öncesinde olsa bile çok hayal kırıklığına uğradım. Kalbim kırıldı” dedi.

Segre ayrıca sevgilisine bir jest yaptı. Segre, “Sana mutluluklar diliyorum, istersen sevgilinle Mikonos’a gidebilirsin zaten onun parasını ödemiştim” dedi.

Konuşma biter bitmez ışıklar kapanında Segre sahneden indi. Davetliler ne yapacaklarını bilemeyerek kalakalırken, olayın sosyal medyada yayılmasından sonra Seymandi eleştiri yağmuruna tutuldu.

İtalyan milyoner nişan gecesinde nasıl aldatıldığını anlatarak ayrıldı - 4

700 BİN EURO ÇALDI İDDİASI

İtalyan medyasına konuşan Seymandi, kendisini hem davetliler hem de medya karşısında utandıran eski sevgilisi hakkında suç duyurusunda bulunacağını ve imajını zedeleme suçlamasını yönelteceğini söyledi. Seymandi’nin avukatı, “Dava sürecini başlatacağız. İtalyan vatandaşlarından çok ciddi saldırı ve tehditler geliyor. Müvekkilim travma yaşıyor” dedi.

Avukat Claudio Strata, “Eski sevgilisi müvekkilimi kasten rezil etti. Düzinelerce insanın önünde okunan metnin videoya alınması ve gazetelere gönderilmesi bizce kasıtlı” dedi.

Segre ayrıca Seymandi’nin, ortak hesaplarından 700 bin euro çaldığını da iddia ederken Seymandi’nin avukatı bu parayı ünlü bankacının isteyerek gönderdiğini öne sürdü. 

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