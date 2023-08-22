İtalyan milyoner nişan gecesinde nasıl aldatıldığını anlatarak ayrıldı

İtalya'da bankacılık dünyasının önde gelen isimlerinden olan milyoner Massimo Segre, kız arkadaşı Cristina Seymandi ile nişanlanmak üzereyken, şaşkınlık yaratan bir olaya imza attı.

Torino’daki lüks villasında düzenlenen davette sahneye çıkan Segre, mikrofonu eline alıp hem müstakbel eşini hem de davetlileri şoke eden bir konuşma yaptı.

64 yaşındaki Segre, 47 yaşındaki sevgilisi Seymandi tarafından nasıl aldatıldığını tane tane açıkladı. Konuşmasının sonunda ise Segre, Seymandi ile evlilik planlarını rafa kaldırdığını söyleyerek ilişkisini bitirme kararı aldığını söyledi.