İtalyan milyoner nişan gecesinde nasıl aldatıldığını anlatarak ayrıldı
İtalyan sosyetesinin en bilinen isimlerinden olan milyoner bankacı Massimo Segre, kız arkadaşı Cristina Seymandi ile nişan töreninde yaptığı konuşmayla davetlileri şaşkına çevirdi. Sosyetik isim, nasıl aldatıldığını anlatarak herkesin önünde sevgilisinden ayrıldığını ilan etti.
İtalya'da bankacılık dünyasının önde gelen isimlerinden olan milyoner Massimo Segre, kız arkadaşı Cristina Seymandi ile nişanlanmak üzereyken, şaşkınlık yaratan bir olaya imza attı.
Torino’daki lüks villasında düzenlenen davette sahneye çıkan Segre, mikrofonu eline alıp hem müstakbel eşini hem de davetlileri şoke eden bir konuşma yaptı.
64 yaşındaki Segre, 47 yaşındaki sevgilisi Seymandi tarafından nasıl aldatıldığını tane tane açıkladı. Konuşmasının sonunda ise Segre, Seymandi ile evlilik planlarını rafa kaldırdığını söyleyerek ilişkisini bitirme kararı aldığını söyledi.