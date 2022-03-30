İtalyan OnlyFans fenomeni Carol Maltesi cinayete kurban gitti

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARINA DEVAM ETTİ

Cesedin teşhis edilmemesi için yüzünü yaktığını ve parçalara ayırdığını söyleyen Fontana, yakalanmamak için bir süre Maltesi’nin telefonunu ele geçirerek sosyal medya paylaşımlarına devam etti.

Fontana, Maltesi’nin annesine kendisini arayamayacak kadar meşgul olduğunu ve nedenini sonra anlatacağını belirten mesajlar gönderdi.