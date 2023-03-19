İtalyan oyuncu Michele Morrone deprem bölgesinde

İtalyan oyuncu Michele Morrone ve kız arkadaşı Moara Sorio, Hatay'a gelerek depremzedeler için yardım faaliyetlerine katıldı.

İtalyan oyuncu Michele Morrone deprem bölgesinde - 1

"365 Gün" filmiyle geniş hayran kitlesine ulaşan ünlü oyuncu Michele Morrone, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a geldi.

N-LIFE HABERLERİ

İtalyan oyuncu Michele Morrone deprem bölgesinde - 2

Sık sık Türkiye'ye gelen oyuncu, sevgilisiyle İstanbul'da zaman geçirdikten sonra Hatay'a gitti.

İtalyan oyuncu Michele Morrone deprem bölgesinde - 3

Çadır kentleri dolaşan ikili, getirdikleri hediyeleri dağıtarak çocuklarla vakit geçirdi.

İtalyan oyuncu Michele Morrone deprem bölgesinde - 4

Morrone'nin fotoğrafları sosyal medyada büyük ilgi gördü.

İtalyan oyuncu Michele Morrone deprem bölgesinde - 5

Sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan ünlü oyuncu, "Bugün depremde etkilenen 11 ilden birisi olan Hatay'a geldik. Burada vakit geçiren çocuklar için biraz yemek, su, elbise ve oyuncak getirdik. Onlarla yaşanan kötü anıları unutturmak için biraz vakit geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

İtalyan oyuncu Michele Morrone deprem bölgesinde - 6

Şehir merkezinde olduklarını ve pek çok binanın yıkıldığını aktaran Morrone, "Buradaki insanların hâlâ desteğe ihtiyacı var. Yarın veya gelecekte değil, hemen şimdi destek olmalıyız" paylaşımını yaptı.

İtalyan oyuncu Michele Morrone deprem bölgesinde - 7
İtalyan oyuncu Michele Morrone deprem bölgesinde - 8
İtalyan oyuncu Michele Morrone deprem bölgesinde - 9
İtalyan oyuncu Michele Morrone deprem bölgesinde - 10
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