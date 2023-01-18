Ivana Trump'ın vasiyeti ortaya çıktı: Donald Trump'a hiçbir şey bırakmadı

DONALD TRUMP'A BİR ŞEY BIRAKMADI

Trump’ın, vasiyetinde, hayatındaki değerli her şeyi dikkatlice listelediği öğrenildi. Buna göre köpeği, kıyafetleri ve multi-milyon dolarlık mülkleri, değerli eşyalarını eski bir dadıya ve son kocasına bırakırken, en dikkat çeken ayrıntı ise çocuklarının babası olan eski eşi Donald Trump’a hiçbir şey bırakmamış olması.