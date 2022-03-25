İzel: Çelik ekmeğimle oynadı!

Haberler | 25.03.2022 - 12:35 - Son Güncelleme : 25.03.2022 - 16:50
İzel, Armağan Çağlayan’ın YouTube programı “Dur Bi Dinle”nin konuğu oldu. İzel-Çelik-Ercan grubunun dağılma sebebinin kendisi olmadığını söyleyen sanatçı, birleşmeme sebebinin kendisi olduğunu anlattı.
"Birinci albümü yaptık, çok sevildik. Aradan iki sene geçti. Ali Rıza Türker inanmıştı bize o zaman ikinci albümün repertuar toplantısına girdik. Ercan işin mutfağında olduğu için şarkılar Ercan ağırlıklıydı. Çelik’in de kendisinden katmak istediği şarkılar vardı ama üçlü olduğumuz için zor oluyordu" diyen İzel grubun dağılma anını şöyle anlattı:
"O toplantıda Çelik ayağa kalktı ve 'Ben ayrılmak istiyorum' dedi. 'Neden' dedik, 'Bir sürü şarkı yapıyorum ama iki-üç şarkıdan fazla koyamıyorum' dedi. İyi ki ayrıldı. Çünkü ayrılmasaydı 'Ateşteyim', 'Hercai', 'Kızımız Olacaktı' derken meğer üst üste tuttuğu o kadar hit varmış ki tek başına çok daha başarılı olduğunu düşünüyorum. Hepimiz için geçerli bu aslında. Ercan da öyle... O sayede teker teker kendimizi gösterebildik."
"Şu an Çelik’le konuşmuyorum” diyen İzel, sebebini şöyle anlattı:
“Kendisine çok minnettarım, o ayrı. Bana verdiği şarkıların ekmeğini yiyorum. TV’de bir programa çıktı, bana saydırıyor da saydırıyor. ‘Ondan cacık olmaz’ diyor, ‘Söz verir, gelmez’ diyor. Benim ekmeğimle oynama kısmına giriyor bu! Oğlunun hatırına mahkemeye vermiyorum ama ‘Beni diline dolama’ dedim.”
Çelik Erişçi, İzel Çeliköz ve Ercan Saatçi, İzel-Çelik-Ercan grubunun 20. yılı anısına Beyaz Show'a konuk olmuşlardı. Programın ardından Çelik, katıldığı bir televizyon programında grubun İzel yüzünden dağıldığını, İzel'in disiplinsiz olduğunu söyleyerek "Ondan benim için bir cacık olmaz" demişti.
Geçen yıl Çelik’in kendisine uzun bir mesaj attığını anlatan İzel, bu yüzden artık Çelik ile görüşmediğini söyledi.
“Bir gün telefonlarına bakmıyorum diye bir mesaj yazmış. Sen 30 küsur yıldır bunları nasıl içinde tuttun? O kadar güçlü bir hafızası var, zeki, kültürlü… Çelik benim 30 yıllık arkadaşım. O kadar yıl bunları biriktirdin bana oynadın mı, yoksa darılmayayım diye mi söylemedin? Okuyunca şok geçirdim. Bir daha görüşmedim. Çelik ile konuşmuyorum" dedi.
Cildini üç kez soydurduğunu da anlatan İzel, “Sürekli bana cildim soruluyor, o kadar sıkılmıştım ki! Seda Sayan da ısrar ediyor, gaza geldim” diyen sanatçı, artık bununla barıştığını söyleyerek, “Kusurlu güzellik diye bir şey var, avuttum kendimi” dedi.
1991'de albüm çıkaran İzel-Çelik-Ercan üçlüsü şarkılarıyla döneme damga vurmuştu.