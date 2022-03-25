İzel: Çelik ekmeğimle oynadı!

İzel, Armağan Çağlayan’ın YouTube programı “Dur Bi Dinle”nin konuğu oldu. İzel-Çelik-Ercan grubunun dağılma sebebinin kendisi olmadığını söyleyen sanatçı, birleşmeme sebebinin kendisi olduğunu anlattı.

"Birinci albümü yaptık, çok sevildik. Aradan iki sene geçti. Ali Rıza Türker inanmıştı bize o zaman ikinci albümün repertuar toplantısına girdik. Ercan işin mutfağında olduğu için şarkılar Ercan ağırlıklıydı. Çelik’in de kendisinden katmak istediği şarkılar vardı ama üçlü olduğumuz için zor oluyordu" diyen İzel grubun dağılma anını şöyle anlattı:

"O toplantıda Çelik ayağa kalktı ve 'Ben ayrılmak istiyorum' dedi. 'Neden' dedik, 'Bir sürü şarkı yapıyorum ama iki-üç şarkıdan fazla koyamıyorum' dedi. İyi ki ayrıldı. Çünkü ayrılmasaydı 'Ateşteyim', 'Hercai', 'Kızımız Olacaktı' derken meğer üst üste tuttuğu o kadar hit varmış ki tek başına çok daha başarılı olduğunu düşünüyorum. Hepimiz için geçerli bu aslında. Ercan da öyle... O sayede teker teker kendimizi gösterebildik."