Jack Nicholson 18 ay sonra ilk kez görüntülendi

Jack Nicholson geri döndü! ABD basınında hakkında "Evine kapandı, akıl sağlığından endişe ediliyor" haberleri çıkan 85 yaşındaki oyuncu uzun bir süre sonra ilk kez dışarıda görüntülendi.
2021'den beri evinden çıkmadığı bilinen oyuncu, NBA takımlarından Los Angeles Lakers'ın maçını en önden seyretti.
Lakers taraftarı olan usta oyuncu, LeBron James'le kucaklaştı.
Seinfeld'in yaratıcılarından Larry David'le de tokalaşan yıldız, Ekim 2021'de de Los Angeles Lakers maçında görüntülenmişti.
Oyuncu, en son 13 Nisan'da Beverly Hills'teki evinin balkonunda görülmüştü.
Öte yandan, Jack Nicholson'a yakın kaynaklara dayandırılan haberlerde, Nicholson'ın 2021'den beri evinden çıkmadığı ve aktörün akıl sağlığı için endişelendiklerini söyledikleri yazılmıştı.