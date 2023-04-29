Jack Nicholson 18 ay sonra ilk kez görüntülendi

Cinnet, Guguk Kuşu ve Köstebek gibi filmlerdeki güçlü performansıyla hafızalara kazınan ünlü aktör Jack Nicholson'ın 2021'den beri evinden çıkmadığı öne sürülmüştü. Akıl sağlığından endişelenilen usta oyuncu 18 ay sonra ilk kez dışarıda görüntülendi.

Jack Nicholson 18 ay sonra ilk kez görüntülendi - 1

Jack  Nicholson geri döndü! ABD basınında hakkında "Evine kapandı, akıl sağlığından endişe ediliyor" haberleri çıkan 85 yaşındaki oyuncu uzun bir süre sonra ilk kez dışarıda görüntülendi.

N-LIFE HABERLERİ

Jack Nicholson 18 ay sonra ilk kez görüntülendi - 2

2021'den beri evinden çıkmadığı bilinen oyuncu, NBA takımlarından Los Angeles Lakers'ın maçını en önden seyretti.

Lakers taraftarı olan usta oyuncu, LeBron James'le kucaklaştı.

Jack Nicholson 18 ay sonra ilk kez görüntülendi - 3

Seinfeld'in yaratıcılarından Larry David'le de tokalaşan yıldız, Ekim 2021'de de Los Angeles Lakers maçında görüntülenmişti.

Oyuncu, en son 13 Nisan'da Beverly Hills'teki evinin balkonunda görülmüştü.

Jack Nicholson 18 ay sonra ilk kez görüntülendi - 4

EVE KAPANDIĞI İDDİA EDİLDİ

Öte yandan, Jack Nicholson'a yakın kaynaklara dayandırılan haberlerde, Nicholson'ın 2021'den beri evinden çıkmadığı ve aktörün akıl sağlığı için endişelendiklerini söyledikleri yazılmıştı.

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