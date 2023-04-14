Jake Gyllenhaal'dan Guy Ritchie itirafı: Hayatımın en yaratıcı deneyimlerinden biriydi

Gyllenhaal, sözlerine "Genelde senaryolar 110 sayfa falandır ve ilk gönderdiğinde 'Bu da ne?' dedim ve sonra o da 'Sete gel, her gün üzerinde çalışalım, sonra da çekeriz' dedi. Hayatımda bana en çok ilham veren yaratıcı deneyimlerden biriydi" diye devam etti.