Jake Gyllenhaal'dan Guy Ritchie itirafı: Hayatımın en yaratıcı deneyimlerinden biriydi

"Yaşam Şifresi", "Pers Prensi" ve "Yarından Sonra" gibi yapımlarla tanınan ünlü ABD'li oyuncu Jake Gyllenhaal, Britanyalı yönetmen Guy Ritchie'yle çalışmanın kendisini koyvermeye iten yaratıcı süreci hakkında konuştu.
Popüler YouTube programı Hot Ones'a verdiği yeni röportajda oyuncuya, aktörlere kendilerini keşfetmeleri için çok fazla alan tanıyan bir yönetmenle çalışmanın ürkütücü mü yoksa özgürleştirici mi olduğu soruldu.
Gyllenhaal, "İşimle ilgili sevdiğim şey, çok farklı düşünce yapılarından kişilerle çalışabilmek" diye yanıt verdi.
Oyuncu, "Guy'la çalışmak, daha önce yaptığım hiçbir şeye benzemiyordu. Bana 'Hiçbir repliğini ezberleme' dedi ve senaryo 50 sayfa geldi. Tamamen yazılmış bir senaryo bile değildi" dedi.
Gyllenhaal, sözlerine "Genelde senaryolar 110 sayfa falandır ve ilk gönderdiğinde 'Bu da ne?' dedim ve sonra o da 'Sete gel, her gün üzerinde çalışalım, sonra da çekeriz' dedi. Hayatımda bana en çok ilham veren yaratıcı deneyimlerden biriydi" diye devam etti.
Gyllenhaal, Guy Ritchie'nin son filmi "Antlaşma"da (The Covenant) Afgan bir tercümanla birlikte Taliban güçleriyle mücadele eden, ABD ordusundan bir çavuşu canlandırıyor.
"Antlaşma" filmi, Türkiye'de 28 Nisan'da vizyona girecek.