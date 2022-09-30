James Bond'un otomobili 60 milyon TL'ye satıldı

Ünlü aksiyon filmi James Bond serisinin son filmi 'Ölmek İçin Zaman Yok'ta (No Time To Die) kullanılan otomobil, İngiltere'nin başkenti Londra’daki müzayede evinde açık artırmaya çıkarıldı.
2021'de Aston Martin tarafından filmdeki dublör sürücüleri için özel olarak yapılan sekiz otomobilden biri olan araç, 2,92 milyon sterline (60 milyon TL) alıcı buldu.
Daniel Craig'in başrolde yer aldığı 25’inci Bond filminde kullanılan Aston Martin DB5 marka otomobil, filmdeki heyecanlı kaçış sahnelerinde oluşan darbeler ve çiziklerle satıldı.
Filmdeki ublör sürücüleri için özel olarak yapılmış DB5 kopyası otomobilin görünümü klasik bir DB5 olsa da otomobil modern bir motora ve şanzımana sahip. Kopya arabanın ayrıca özel ralli kros süspansiyonu ve frenleri var.
Orijinal DB5 lüksüne ve konforuna sahip olan kopya otomobilin trafiğe çıkması için yasal izni bulunuyor.
Bond filminde kullanılan Land Rover arabalar ile motosiklet, saatler ve takım elbiseler de müzayedeye çıkarıldı.