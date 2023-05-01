Jamie Lee Curtis'ten Lindsay Lohan'a övgü: Harika bir anne olacak

Jamie Lee Curtis eski rol arkadaşı ve "Çılgın Cuma" filmindeki kızı Lindsay Lohan için övgü dolu bir mesaj paylaştı.
Curtis, Lohan'ın doğum öncesi partisinde çekilmiş gibi görünen bir dizi fotoğrafını paylaştı.
Akademi Ödüllü oyuncu, paylaşımın açıklamasına "Arkadaşım ve filmdeki kızım Lindsay Lohan büyüyor! Onun için çok heyecanlıyım. Harika bir anne olacak" diye yazdı.
36 yaşındaki Lohan'IN fotoğraflarda karnını tutması ve arkadaşlarıyla birlikte gülümsemesi dikkat çekti.
Curtis ve Lohan, 2003 yapımı komedi filmi "Çılgın Cuma"da (Freaky Friday) birlikte rol alıyordu. İkili, gizemli bir şekilde diğerinin bedeninde uyandığında birbirlerinin bakış açısını görmek zorunda kalan anneyle kızını canlandırıyordu.
20 yıl önce gösterime girmesinden bu yana, hayranları filme övgüler yağdırmaya devam ediyor.
Sadece 26 milyon dolarlık bir bütçeyle yapılan "Çılgın Cuma" filmi, dünya çapında 160 milyon dolar gişe hasılatı elde ederek ticari bir başarıya ulaşmıştı.
Öte yandan Lindsay Lohan, geçtiğimiz haftalarda ilk hamilelik fotoğrafını paylaşmıştı.
36 yaşındaki oyuncu belirginleşen göbeğiyle çektiği fotoğrafını ilk kez sosyal medya hesabından yayınlamıştı.
Lohan evlilik haberini de Temmuz 2022'de vermişti. Doğum gününde sosyal medya hesabından nişanlısıyla olan fotoğrafını paylaşıp; "Ben dünyanın en şanslı kadınıyım. Hayatıma girmenle mutluluğu ve zarafeti aynı anda buldum. Benim kocam olduğun için şaşkınım. Hayatım ve her şeyim. Her kadın her gün böyle hissetmeli" demişti.