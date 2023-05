Jamie Lee Curtis'ten Lindsay Lohan'a övgü: Harika bir anne olacak

"DÜNYANIN EN ŞANSLI KADINIYIM"

Lohan evlilik haberini de Temmuz 2022'de vermişti. Doğum gününde sosyal medya hesabından nişanlısıyla olan fotoğrafını paylaşıp; "Ben dünyanın en şanslı kadınıyım. Hayatıma girmenle mutluluğu ve zarafeti aynı anda buldum. Benim kocam olduğun için şaşkınım. Hayatım ve her şeyim. Her kadın her gün böyle hissetmeli" demişti.