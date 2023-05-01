Jamie Lee Curtis'ten Lindsay Lohan'a övgü: Harika bir anne olacak

"Çılgın Cuma" adlı filmde Lindsay Lohan'la birlikte rol alan Jamie Lee Curtis, filmdeki kızına övgü dolu sözlerle seslendi.

Jamie Lee Curtis'ten Lindsay Lohan'a övgü: Harika bir anne olacak - 1

Jamie Lee Curtis eski rol arkadaşı ve "Çılgın Cuma" filmindeki kızı Lindsay Lohan için övgü dolu bir mesaj paylaştı.

N-LIFE HABERLERİ

Jamie Lee Curtis'ten Lindsay Lohan'a övgü: Harika bir anne olacak - 2

Curtis, Lohan'ın doğum öncesi partisinde çekilmiş gibi görünen bir dizi fotoğrafını paylaştı.

Jamie Lee Curtis'ten Lindsay Lohan'a övgü: Harika bir anne olacak - 3

"ONUN İÇİN ÇOK HEYECANLIYIM"

Akademi Ödüllü oyuncu, paylaşımın açıklamasına "Arkadaşım ve filmdeki kızım  Lindsay Lohan büyüyor! Onun için çok heyecanlıyım. Harika bir anne olacak" diye yazdı.

Jamie Lee Curtis'ten Lindsay Lohan'a övgü: Harika bir anne olacak - 4

36 yaşındaki Lohan'IN fotoğraflarda karnını tutması ve arkadaşlarıyla birlikte gülümsemesi dikkat çekti.

Jamie Lee Curtis'ten Lindsay Lohan'a övgü: Harika bir anne olacak - 5

20 YIL ÖNCE BİRLİKTE ROL ALMIŞLARDI

Curtis ve Lohan, 2003 yapımı komedi filmi "Çılgın Cuma"da (Freaky Friday) birlikte rol alıyordu. İkili, gizemli bir şekilde diğerinin bedeninde uyandığında birbirlerinin bakış açısını görmek zorunda kalan anneyle kızını canlandırıyordu.

Jamie Lee Curtis'ten Lindsay Lohan'a övgü: Harika bir anne olacak - 6

20 yıl önce gösterime girmesinden bu yana, hayranları filme övgüler yağdırmaya devam ediyor.

Sadece 26 milyon dolarlık bir bütçeyle yapılan "Çılgın Cuma" filmi, dünya çapında 160 milyon dolar gişe hasılatı elde ederek ticari bir başarıya ulaşmıştı.

Jamie Lee Curtis'ten Lindsay Lohan'a övgü: Harika bir anne olacak - 7

İLK HAMİLELİK POZU

Öte yandan Lindsay Lohan, geçtiğimiz haftalarda ilk hamilelik fotoğrafını paylaşmıştı.

36 yaşındaki oyuncu belirginleşen göbeğiyle çektiği fotoğrafını ilk kez sosyal medya hesabından yayınlamıştı.

Jamie Lee Curtis'ten Lindsay Lohan'a övgü: Harika bir anne olacak - 8

"DÜNYANIN EN ŞANSLI KADINIYIM"

Lohan evlilik haberini de Temmuz 2022'de vermişti. Doğum gününde sosyal medya hesabından nişanlısıyla olan fotoğrafını paylaşıp; "Ben dünyanın en şanslı kadınıyım. Hayatıma girmenle mutluluğu ve zarafeti aynı anda buldum. Benim kocam olduğun için şaşkınım. Hayatım ve her şeyim. Her kadın her gün böyle hissetmeli" demişti.

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