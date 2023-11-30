Jane Fonda: Bunu söylemekten utanıyorum ama sevgilim 20 yaşında olmak zorunda
Hem oyunculuğu hem de aktivistliğiyle Hollywood'un en gözde yıldızlarından biri olarak öne çıkan Jane Fonda, 85 yaşına gelse de ruhunun hala genç olduğunu kanıtladı. Oscar'lı oyuncu, yeni bir aşk için yaş kriterinin 20 olduğunu vurguladı: Yaşlı cilt sevmiyorum!
"20 YAŞINDA OLMAK ZORUNDA"
Komedyen Heather McMahan'ın “Absolutely Not” adlı podcast yayınına katılan Oscar'lı oyuncu Jane Fonda, sevgili tercihi ile ilgili şaşırtan açıklamalar yaptı.
85 yaşındaki Amerikalı oyuncu, eğer yeni bir aşk yaşarsa bu kişinin kesinlikle alkol yaş sınırının altında olması gerektiğini söyleyerek, "Bunu söylemekten utanıyorum ama bir aşk yaşarsam, bu kişi 20 yaşında olmak zorunda" ifadesini kullandı.