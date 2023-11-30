Jane Fonda: Bunu söylemekten utanıyorum ama sevgilim 20 yaşında olmak zorunda

"AŞIRI DÜRÜST VE ÇOK KOMİK"

Jane Fonda'nın bu ilginç sözleri sosyal medyada da yankı buldu. Birçok kişi Fonda'nın ne kadar eğlenceli ve esprili biri olduğuna vurgu yaptı.

Bir kullanıcı, "Bu kadını seviyorum. Aşırı dürüst ve çok komik" ifadesini kullandı.

Fonda'nın sözlerine tepki gösterenler de oldu. Bunlardan biri "20 mi? Ben Jane Fonda'nın yarı yaşındayım. Ama 20 benim için bile çok genç bir yaş" diye yazdı.