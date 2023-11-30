Jane Fonda: Bunu söylemekten utanıyorum ama sevgilim 20 yaşında olmak zorunda

Hem oyunculuğu hem de aktivistliğiyle Hollywood'un en gözde yıldızlarından biri olarak öne çıkan Jane Fonda, 85 yaşına gelse de ruhunun hala genç olduğunu kanıtladı. Oscar'lı oyuncu, yeni bir aşk için yaş kriterinin 20 olduğunu vurguladı: Yaşlı cilt sevmiyorum!

Jane Fonda: Bunu söylemekten utanıyorum ama sevgilim 20 yaşında olmak zorunda - 1

"20 YAŞINDA OLMAK ZORUNDA"

Komedyen Heather McMahan'ın “Absolutely Not” adlı podcast yayınına katılan Oscar'lı oyuncu Jane Fonda, sevgili tercihi ile ilgili şaşırtan açıklamalar yaptı.

85 yaşındaki Amerikalı oyuncu, eğer yeni bir aşk yaşarsa bu kişinin kesinlikle alkol yaş sınırının altında olması gerektiğini söyleyerek, "Bunu söylemekten utanıyorum ama bir aşk yaşarsam, bu kişi 20 yaşında olmak zorunda" ifadesini kullandı. 

N-LIFE HABERLERİ

Jane Fonda: Bunu söylemekten utanıyorum ama sevgilim 20 yaşında olmak zorunda - 2

"ÇÜNKÜ YAŞLI CİLT SEVMİYORUM"

Esprili konuşmasında, 20 yaşında bir sevgiliyle çıplak ayakla parkta gezmek istediğini söyleyen Fonda, "Çünkü yaşlı cilt sevmiyorum" dedi.

Fonda'nın bu sözleri üzerine sunucu Heather McMahan kahkahalara boğuldu. McMahan," Ben burada seninleyim... Seni tazelemek için her şeyi yapıyorum" ifadesini kullandı.

Jane Fonda: Bunu söylemekten utanıyorum ama sevgilim 20 yaşında olmak zorunda - 3

"AŞIRI DÜRÜST VE ÇOK KOMİK"

Jane Fonda'nın bu ilginç sözleri sosyal medyada da yankı buldu. Birçok kişi Fonda'nın ne kadar eğlenceli ve esprili biri olduğuna vurgu yaptı.

Bir kullanıcı, "Bu kadını seviyorum. Aşırı dürüst ve çok komik" ifadesini kullandı.

Fonda'nın sözlerine tepki gösterenler de oldu. Bunlardan biri "20 mi? Ben Jane Fonda'nın yarı yaşındayım. Ama 20 benim için bile çok genç bir yaş" diye yazdı.

Jane Fonda: Bunu söylemekten utanıyorum ama sevgilim 20 yaşında olmak zorunda - 4

Başka bir kullanıcı da "Bu durum normalleştirilmemeli" derken, bir başkası, "Ya 20 yaşında biri de yaşlı ten sevmiyorsa?" diye seslendi.

Jane Fonda: Bunu söylemekten utanıyorum ama sevgilim 20 yaşında olmak zorunda - 5

Bu, Fonda'nın genç sevgili tercih edeceğine dair ilk açıklaması değil. Bu yılın başında katıldığı bir podcast yayında da “Ruhsal, zihinsel ve psikolojik olarak çok daha gencim. İleri yaşlara girerken öğrendiğim şeylerden biri de dışarıdan bakmak yerine içindeyken o kadar da korkutucu olmadığı" demişti.

Jane Fonda: Bunu söylemekten utanıyorum ama sevgilim 20 yaşında olmak zorunda - 6

ÜÇ KEZ EVLENDİ

Jane Fonda ilk evliliğini 1965 ile 1973 arasında Rdoger Vadim ile yaptı. Ondan boşandığı yıl Tom Hayden ile evlendi. Bu evlilik 1990 yılına kadar sürdü. Fonda son evliliğini de 1991 ile 2001 yılları arasında CNN'in patronu Ted Turner ile yaptı.

Jane Fonda: Bunu söylemekten utanıyorum ama sevgilim 20 yaşında olmak zorunda - 7

Jane Fonda'nın ilk evliliğinden 55 yaşında Vanessa adında bir kızı bulunuyor. İkinci kocasından Troy adında 50 yaşında bir erkek çocuk annesi. Fonda 1980 yılında da Mary Luana Williams'ı evlat edindi.

Jane Fonda: Bunu söylemekten utanıyorum ama sevgilim 20 yaşında olmak zorunda - 8

İki tane de torunu bulunan Fonda, bu yılın başında lenf kanseri tedavisi gördüğünü ve hastalığın gerilediğini açıklamıştı.

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