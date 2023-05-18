Jane Fonda: Fransız yönetmen benimle yatmak istedi, anlamazdan geldim

Jane Fonda, "Watch What Happens Live!" adlı talk show programında Andy Cohen'in konuğu oldu.
"Book Club: The Next Chapter" adlı yeni komedi filminin tanıtımı için rol arkadaşları Candace Bergen ve Mary Steenburgen ile birlikte röportaj veren Fonda, kariyerine ilk başladığı yıllarda aldığı bir "ahlaksız teklif"ten bahsetti.
Fonda, Hollywood'da "bir adamın" kendisiyle birlikte olmaya çalıştığını anlattı ve o kişinin adını da verdi.
Oscar'lı oyuncu, birliktelik teklif eden kişinin, 1964 yapımı "Joy House" filminde birlikte çalıştıkları Fransız yönetmen René Clément olduğunu açıkladı.
Fonda, "Beni yatağa atmak istedi çünkü filmdeki karakterin orgazm olması gerektiğini ve benim nasıl orgazm olduğumu görmesi gerektiğini söyledi" dedi.
Fonda'nın bahsettiği olayın yaşandığı dönemde yönetmen 51, Fonda ise 27 yaşındaydı. Şimdi 85 yaşında olan Fonda ayrıca, "Bu lafı Fransızca söyledi, anlamazdan geldim" dedi.
Programda, 1981 yapımı ünlü filmi "On Golden Pond" ile Oscar alması gerektiğini ama alamadığını söyleyen Fonda, o filmde babası Henry Fonda ile birlikte rol almıştı.
Jane Fonda, 1971'de "Fahişe" (Klute), 1978'de "Eve Dönüş" (Coming Home) adlı filmlerle iki kez En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını kazanmıştı.