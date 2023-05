Jane Fonda: Fransız yönetmen benimle yatmak istedi, anlamazdan geldim

Jane Fonda, "Watch What Happens Live!" adlı talk show programında Andy Cohen'in konuğu oldu.

"Book Club: The Next Chapter" adlı yeni komedi filminin tanıtımı için rol arkadaşları Candace Bergen ve Mary Steenburgen ile birlikte röportaj veren Fonda, kariyerine ilk başladığı yıllarda aldığı bir "ahlaksız teklif"ten bahsetti.