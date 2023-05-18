Jane Fonda: Fransız yönetmen benimle yatmak istedi, anlamazdan geldim

"FRANSIZCA SÖYLEDİ, ANLAMAZDAN GELDİM"

Fonda, "Beni yatağa atmak istedi çünkü filmdeki karakterin orgazm olması gerektiğini ve benim nasıl orgazm olduğumu görmesi gerektiğini söyledi" dedi.

Fonda'nın bahsettiği olayın yaşandığı dönemde yönetmen 51, Fonda ise 27 yaşındaydı. Şimdi 85 yaşında olan Fonda ayrıca, "Bu lafı Fransızca söyledi, anlamazdan geldim" dedi.