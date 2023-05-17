Jane Fonda: Michael Jackson'ı çıplak gördüm

Andy Cohen'in "Watch What Happens Live" programına konuk olan Jane Fonda, 25 Haziran 2009'da hayatını kaybeden Michael Jackson ile çıplak yüzdüğü unutulmaz mehtaplı geceyi anlattı.

Jane Fonda: Michael Jackson'ı çıplak gördüm - 1

Sinemanın yaşayan efsanelerinden oyuncu ve aktivist Jane Fonda, "Kitap Kulübü: Yeni Bölüm" filminin tanıtımı için "Watch What Happens Live" programına katıldı.

N-LIFE HABERLERİ

Jane Fonda: Michael Jackson'ı çıplak gördüm - 2

85 yaşındaki Jane Fonda, programda yıllar önce hayatını kaybedeb efsanevi şarkıcı Michael Jackson'ı çıplak gördüğünü itiraf etti.

Jane Fonda: Michael Jackson'ı çıplak gördüm - 3

"FİLM ÇEKİMLERİ SIRASINDA ZİYARETE GELMİŞTİ"

"1980'de, 'On Golden Pond' filminin çekimleri sırasında Michael gelip beni ziyaret etti" diyen Fonda, "Göl kenarında küçük bir kulübem vardı ve çok güzel, mehtaplı bir geceydi" ifadelerini kullandı.

Jane Fonda: Michael Jackson'ı çıplak gördüm - 4

Bunun üzerine araya giren sunucu Andy Cohen, "Ve sen de, 'Haydi çıplak yüzelim' mi dedin?" diye sordu. Jane Fonda ise "Hayır, bunu o dedi" şeklinde konuştu.

Jane Fonda: Michael Jackson'ı çıplak gördüm - 5

"SISKA BİRİYDİ"

Jane Fonda, Jackson için "Sıska biriydi" derken Andy Cohen de "Bu konuda başka bir şey sormayacağım. Çünkü Michael'a karşı saygılı olmak istiyorum" diyerek konuyu kapattı.

Jane Fonda: Michael Jackson'ı çıplak gördüm - 6

50 YAŞINDA VEFAT ETMİŞTİ

Michael Jackson, 2009 yılında 50 yaşındayken ölümcül bir ilaç kombinasyonu nedeniyle hayatını kaybetmişti.

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