Jane Fonda: Michael Jackson'ı çıplak gördüm

Sinemanın yaşayan efsanelerinden oyuncu ve aktivist Jane Fonda, "Kitap Kulübü: Yeni Bölüm" filminin tanıtımı için "Watch What Happens Live" programına katıldı.
85 yaşındaki Jane Fonda, programda yıllar önce hayatını kaybedeb efsanevi şarkıcı Michael Jackson'ı çıplak gördüğünü itiraf etti.
"1980'de, 'On Golden Pond' filminin çekimleri sırasında Michael gelip beni ziyaret etti" diyen Fonda, "Göl kenarında küçük bir kulübem vardı ve çok güzel, mehtaplı bir geceydi" ifadelerini kullandı.
Bunun üzerine araya giren sunucu Andy Cohen, "Ve sen de, 'Haydi çıplak yüzelim' mi dedin?" diye sordu. Jane Fonda ise "Hayır, bunu o dedi" şeklinde konuştu.
Jane Fonda, Jackson için "Sıska biriydi" derken Andy Cohen de "Bu konuda başka bir şey sormayacağım. Çünkü Michael'a karşı saygılı olmak istiyorum" diyerek konuyu kapattı.
Michael Jackson, 2009 yılında 50 yaşındayken ölümcül bir ilaç kombinasyonu nedeniyle hayatını kaybetmişti.