Jane Fonda: Michael Jackson'ı çıplak gördüm

"FİLM ÇEKİMLERİ SIRASINDA ZİYARETE GELMİŞTİ"

"1980'de, 'On Golden Pond' filminin çekimleri sırasında Michael gelip beni ziyaret etti" diyen Fonda, "Göl kenarında küçük bir kulübem vardı ve çok güzel, mehtaplı bir geceydi" ifadelerini kullandı.