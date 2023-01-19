Jane Fonda uzun yaşama sırrını paylaştı

Usta oyuncu ve aktivist Jane Fonda, geçtiğimiz haftalarda kanserinin gerilediğini söyleyerek hayranlarına müjdeli haberi vermişti.
Geçtiğimiz eylül ayında kansere yakalandığını duyurarak hayranlarını üzen 85 yaşındaki Fonda, bir marka için kamera karşısına geçti.
Aralık ayında iyileşme sürecine girdiğini duyuran ve Non-Hodgkin lenfoma tedavisi sona eren efsanevi oyuncu, fiziksel zindeliğini düzenli egzersiz yaparak koruduğunu açıkladı.
“Jane Fonda Workout” videolarıyla 80’li yıllara damga vuran oyuncu “Yürüyor ve egzersiz yapıyorsam, yaşımı hissetmiyorum” dedi.
Düzenli sporun önemini vurgulayan aktris, o dönem yayınlanan videolar için “Bugün hala geçerliler çünkü gerçekten işe yarıyor. Şu anda 85 yaşındayım ve tüm antrenmanı tek başıma yapamıyorum, ancak aynı hareketleri her gün daha yavaş ve daha az ağırlıkla gerçekleştiriyorum” diye ekledi.