Jared Leto ekipmansız düz duvara tırmandı

Leto'nun otel duvarına neden tırmandığı bilinmiyor. TMZ, Leto'nun, illüzyon videolarıyla tanınan TikTok kullanıcısı Younes Zarou için böyle bir tırmanış gerçekleştirdiğini yazdı. Ancak Leto cephesinden bu tırmanışın amacıyla ilgili bir açıklama gelmedi.