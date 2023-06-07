Jared Leto ekipmansız düz duvara tırmandı

Oscar ödüllü oyuncu Jared Leto, Almanya'da bir otelin duvarına, hiçbir koruma ekipmanı olmadan tırmanırken görüntülendi.
51 yaşındaki Amerikalı aktör ve şarkıcı, başkent Berlin'deki Hotel De Rome'un taş duvarına tırmanırken kameraya alındı.
30 Seconds to Mars grubunun solisti Leto'nun kayış takmadan gerçekleşen tırmanış videosu sosyal medyada yayınlandı. Video, kısa sürede yayıldı ve günün konusu haline geldi.
Leto'nun otel duvarına neden tırmandığı bilinmiyor. TMZ, Leto'nun, illüzyon videolarıyla tanınan TikTok kullanıcısı Younes Zarou için böyle bir tırmanış gerçekleştirdiğini yazdı. Ancak Leto cephesinden bu tırmanışın amacıyla ilgili bir açıklama gelmedi.
Sosyal medyada Leto hakkında "Kendini Örümce Adam sanıyor galiba", "Bu enerjiyi edinmek için ne içtiyse ben de ondan istiyorum" şeklinde esprili yorumlar yapıldı.
Başarılı oyunculuğu ve müzisyenliğinin yanı sıra moda alanında da adından söz ettirecek tercihlere imza atan Leto, en son 2023 Met Gala'ya Alman tasarımcı Karl Lagerfeld'in kendisi kadar ünlü kedisi Choupette kılığına girerek katılmıştı.
Leto, kırmızı halıda kedi kostümüyle Met Gala'nın en dikkat çeken ismi olmuştu.