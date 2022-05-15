Jason Momoa, Sistina Şapeli ziyaretinde fotoğraf kuralını çiğnediği için özür diledi

"HİÇ KİMSENİN KÜLTÜRÜNE SAYGISIZLIK YAPMAK İSTEMEM"

Momoa sözlerine şu şekilde devam etti:

“Vatikan'a yaptığım yolculuk sırasında insanların benimle fotoğraf çektirmek istediğini gördüm. Vatikan'ın harikalığını düşününce bunu garip bulsam da onlarla fotoğraf çekildim. Hiç kimsenin kültürüne saygısızlık yapmak istemem. Yaptıysam özür dilerim. Niyetim bu değildi. Sizi seviyorum. Sizi kırdıysam özür dilerim” şeklinde konuştu.