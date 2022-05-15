Jason Momoa, Sistina Şapeli ziyaretinde fotoğraf kuralını çiğnediği için özür diledi

Haberler | 15.05.2022 - 11:08 - Son Güncelleme : 15.05.2022 - 11:17
Game of Thrones ve Aquaman yapımlarla yıldızı parlayan oyuncu Jason Momoa, İtalya gezisi sırasında Papa'nın resmi ikametgahı olan Apostolik Sarayı'ndaki 'Sistina Şapeli’ni ziyaret etti.
Momoa, ziyareti sırasında büyük bir kuralı çiğneyerek kutsal alanda fotoğraf ve video çekti, ardından objektiflere poz verdiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
42 yaşındaki oyuncu gönderiyi, “İtalya seni seviyorum. Roma’nın tadını çıkartacağımız bugünde ne güzel bir başlangıç oldu" notuyla paylaştı.
Momoa, paylaşımı sonrası takipçilerinden büyük tepkiler aldı.
Oyuncunun takipçilerinden paylaşıma, “Bizlere yani sıradan insanlara, Sistina Şapeli’nde fotoğraf çekmemize izin vermiyorlar” şeklinde yorumlar geldi.
Paylaşımın altına Momoa’nın bir başka hayranı da "Biz fotoğraf çekemiyoruz ama Jason'a (ünlülere) karışamıyorlar bu adil değil” yorumunu yaptı.
Olayın ardından özür dileyen oyuncu, “Eğer kültürünüze saygısızlık ettiğimi hissettiyseniz, niyetim bu değildi" dedi. "19-20 yaşlarındayken Sistina Şapeli'ni görmek için gelmiştim" diyen Momoa, yeniden tarihi mekana geldiği için çok mutlu olduğunu dile getirdi.
Momoa sözlerine şu şekilde devam etti:
“Vatikan'a yaptığım yolculuk sırasında insanların benimle fotoğraf çektirmek istediğini gördüm. Vatikan'ın harikalığını düşününce bunu garip bulsam da onlarla fotoğraf çekildim. Hiç kimsenin kültürüne saygısızlık yapmak istemem. Yaptıysam özür dilerim. Niyetim bu değildi. Sizi seviyorum. Sizi kırdıysam özür dilerim” şeklinde konuştu.
Vatikan'da bulunan Apostolik Sarayı içerisinde fotoğraf ve video çekmek kesinlikle yasak. Çünkü kameraların flaşlarının sanat eserlerine büyük ölçüde zarar verdiği biliniyor.