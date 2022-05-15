Jason Momoa, Sistina Şapeli ziyaretinde fotoğraf kuralını çiğnediği için özür diledi

Haberler | 15.05.2022 - 11:08 - Son Güncelleme : 15.05.2022 - 11:17

Jason Momoa, İtalya gezi sırasında Roma'nın en popüler ve değerli tarihi mekanlarından biri olan Sistina Şapeli'ni ziyaret ettiği sırada, kuralları çiğneyerek fotoğraf ve videolar çekti. Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak takipçilerinden büyük tepki alan Momoa, olayın ardından özür diledi.

Jason Momoa, Sistina Şapeli ziyaretinde fotoğraf kuralını çiğnediği için özür diledi - 1

Game of Thrones ve Aquaman yapımlarla yıldızı parlayan oyuncu , İtalya gezisi sırasında Papa'nın resmi ikametgahı olan Apostolik Sarayı'ndaki 'Sistina Şapeli’ni ziyaret etti.  

Momoa, ziyareti sırasında büyük bir kuralı çiğneyerek kutsal alanda fotoğraf ve video çekti, ardından objektiflere poz verdiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Jason Momoa, Sistina Şapeli ziyaretinde fotoğraf kuralını çiğnediği için özür diledi - 2

42 yaşındaki oyuncu gönderiyi, “İtalya seni seviyorum. Roma’nın tadını çıkartacağımız bugünde ne güzel bir başlangıç oldu" notuyla paylaştı.

Momoa, paylaşımı sonrası takipçilerinden büyük tepkiler aldı.

Jason Momoa, Sistina Şapeli ziyaretinde fotoğraf kuralını çiğnediği için özür diledi - 3

"BİZE İZİN VERMİYORLAR, BU ADİL DEĞİL"

Oyuncunun takipçilerinden paylaşıma, “Bizlere yani sıradan insanlara, Sistina Şapeli’nde fotoğraf çekmemize izin vermiyorlar” şeklinde yorumlar geldi.

Paylaşımın altına Momoa’nın bir başka hayranı da "Biz fotoğraf çekemiyoruz ama Jason'a (ünlülere) karışamıyorlar bu adil değil” yorumunu yaptı.

Jason Momoa, Sistina Şapeli ziyaretinde fotoğraf kuralını çiğnediği için özür diledi - 4

"SAYGISIZLIK ETMEK İSTEMEZDİM"

Olayın ardından özür dileyen oyuncu, “Eğer kültürünüze saygısızlık ettiğimi hissettiyseniz, niyetim bu değildi" dedi. "19-20 yaşlarındayken Sistina Şapeli'ni görmek için gelmiştim" diyen Momoa, yeniden tarihi mekana geldiği için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Jason Momoa, Sistina Şapeli ziyaretinde fotoğraf kuralını çiğnediği için özür diledi - 5

"HİÇ KİMSENİN KÜLTÜRÜNE SAYGISIZLIK YAPMAK İSTEMEM"

Momoa sözlerine şu şekilde devam etti:

“Vatikan'a yaptığım yolculuk sırasında insanların benimle fotoğraf çektirmek istediğini gördüm. Vatikan'ın harikalığını düşününce bunu garip bulsam da onlarla fotoğraf çekildim. Hiç kimsenin kültürüne saygısızlık yapmak istemem. Yaptıysam özür dilerim. Niyetim bu değildi. Sizi seviyorum. Sizi kırdıysam özür dilerim” şeklinde konuştu. 

Jason Momoa, Sistina Şapeli ziyaretinde fotoğraf kuralını çiğnediği için özür diledi - 6

Vatikan'da bulunan Apostolik Sarayı içerisinde fotoğraf ve video çekmek kesinlikle yasak. Çünkü kameraların flaşlarının sanat eserlerine büyük ölçüde zarar verdiği biliniyor.

Jason Momoa, Sistina Şapeli ziyaretinde fotoğraf kuralını çiğnediği için özür diledi - 7

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER