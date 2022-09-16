Jeff Bridges kanserle mücadelesini anlattı: Ölüm kapımı çaldı

"OKSİJEN DESTEĞİNDEN KURTULDUM"

“Covid beni mahvetti, çift doz aşılıyım ve artık daha iyi hissediyorum” diyen Bridges, ayrıca iyileşme yolculuğunda “harika bir terapistle çalıştığını” da belirtmiş, "Yakın zamana kadar etrafta birlikte dolaşmak zorunda kaldığım oksijen desteğinden kurtulmaya odaklandık. Çıkardığı ses bana Darth Vader'ı hatırlatıyor” demişti.

"HAYAT KISA VE GÜZEL"

“Cennetin kapısına yaklaşırken (bütün gece çığlıklar atarak, inleyerek) acı dolu anlar yaşarken, sonuçta çoğu zaman mutlu ve neşeli hissettim" diyen Bridges, “Hayat kısa ve güzel. Aşk etrafımızda ve her zaman mevcut” mesajını vermişti.